馬海倫融入千億富豪家族上流圈　孭Hermès現身新會買9千蚊斤陳皮

有TVB「御用惡母」之稱的72歲甘草演員馬海倫從演超過半世紀，雖然主演的大多是配角角色，但其實私下是名副其實的富婆，近年愛上Hermès手袋的打扮更是貴氣十足！原來6月時，更獲李錦記家族第三代傳人李文達的太太李蔡美靈邀請到內地的參觀豉油廠，李文達在世時身家至少千三億更躋身香港3大富豪，絕對是豪門望族。

馬海倫好友竟是擁千億身家的李蔡美靈。（小紅書照片）

馬海倫當日以價值約16萬的Hermès Constance Bag配上約萬元的Roger Vivier波鞋現身，非常年輕有活力！此程，她更與資深傳媒人汪曼玲更趁機選購一些上等陳皮，汪曼玲透露：「#原來14年的陳皮也要9000一斤#李太的面子，全部打75折都要6600一斤#一斤只有十両。」

買陳皮！（微博照片）

哇，有折都貴！（微博照片）

有折都貴！（微博照片）

馬海倫是身家至少逾半億的隱形富婆，她曾經分享過自己自小就被「最重要有瓦遮頭」這句說話所影響，亦深明「買磚頭保值」的道理，有指她在20多歲時就成功上車，擁有第一層樓，早年又替子女付首期，幫助他們置業。馬海倫投資有道，曾有報道透露靠買賣物業賺了上千萬，保守估計她擁有逾半億身家。雖然如此，她為人低調不炫富，私下衣著打扮亦親民貼地，以往的她更是慳得到就慳，她曾解釋愛用Hermès的原因：「都係我啲仔女送畀我，依家都70幾歲，經濟上都許可稍微豪少少，但我平時都好慳。（有幾多個名牌手袋？）少少啦，多送都係我女送，我好少自己買。」

Helen姐的價值過百萬Hermès手袋！（IG/@ma_helen_ma）

少女心藏不住！（ IG/@ma_helen_ma）