矚目配角｜73歲黃文慧不言休　不強求獎項：終身成就獎都攞到個啩

大家最近在ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》見到一個熟悉的老朋友，年輕觀眾可能未必講得出她的名字，但每逢新年，你總會在電視至少見到她一次。她就是現年73歲、人稱Bonnie姐的黃文慧。Bonnie姐自小便對拍戲感興趣，雖然四姨丈是大導演胡鵬，但她從沒因此受過任何「關照」。回望過去57年的演藝人生，Bonnie姐直言：「我唔係一帆風順，我係好坎坷，我係真功夫㗎！無背景、無人事關係，我哋都係靠自己打天下！」

黃文慧的演藝人生並非一帆風順。（梁碧玲攝）

年輕時的黃文慧好清秀。（受訪者提供）

縱橫娛樂圈逾半世紀 兩角色成經典

從16歲考入「仙鶴港聯影業公司」電影學員訓練班入行至今，Bonnie姐縱橫影視圈和劇場超過半世紀，由粵語片時代演到現在的ViuTV，期間幾乎效力過香港的所有電視台，當然也有不少電影演出，作品以百計，要數到當中最令觀眾深刻的，大家第一時間一定會想起劇集《射鵰英雄傳》的「梅超風」，以及賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》的腦退化症奶奶。Bonnie姐在接受《香港01》專訪時，直言當年「梅超風」一角是王天林鼓勵她一定要做，不要推：「佢話妳拍咗咁多年嘢，都無人叫到妳個名，相信我，拍完梅超風大家一定記得妳叫黃文慧。」

《射鵰英雄傳》裏面的「梅超風」一角，令黃文慧廣為人熟悉，但原來她曾覺得角色醜樣，想過辭演。（電視截圖）

「梅超風」笑聲成為經典。（電視截圖）

劇中與黃日華和翁美玲有不少對手戲。（電視截圖）

至於令人看多少次就笑足多少次的腦退化症奶奶，Bonnie姐自爆片中背麻雀番數那經典一幕，在拍攝時被急口令難倒：「雖然我經常有打麻雀，但要我咁急講對白，我無辦法。劉德華叫我唔使怕，佢坐喺攝影機後面舉起張紙畀我睇，但我點可能睇得到，反而仲驚，結果拍咗50take，最後羅永昌諗到close up我個嘴，等我可以望住張紙。但自此都怕怕，有急口令就唔拍了。」

黃文慧在賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》裏面飾演的腦退化症奶奶，絕對是她的得意之作。（電影截圖）

黃文慧自爆拍攝時，被這幕麻雀番數急口令考起。（電影截圖）

黃文慧笑言自此有急口令的戲都不拍。（電影截圖）

「奶奶，唔好誅我！」成為經典對白。（電影截圖）

片中兩大影帝劉德華和古天樂飾演其兒子。（電影截圖）

加入電視圈成轉捩點 惟機會不多上廣州搞酒店

但一個圓滿的人生又豈會只有高峰，Bonnie姐也遇過不少低潮，初入行時不獲公司力捧，令她心靈上感覺被騙了。解約後又經歷了一段渾渾噩噩的時間，始終在行內未找到自己的立足之地，這種感覺很難受：「當時一啲名氣都無，人哋點搵妳客串啫，而且當年演員好多，使乜搵妳。」到68年加入無綫成為了她的轉捩點。

黃文慧直言她的低潮期就是入行早期找不到自己的立足之地，加入無綫成為轉捩點。（梁碧玲攝）

雖然效力期間遇到一、兩個令人難忘的角色，惟始終機會不多，於是她膽粗粗賣了手上兩層樓，兼向銀行借貸合共近600萬港幣，與朋友夾份上廣州投資搞酒店，要知道80年代初時的600萬可謂是天文數字。Bonnie姐說起初酒店打着「港式」旗號搞得有聲有色，奈何之後內地政策改變，令她們無所適從，意興闌珊下決定抽身離場走人，結束了8年的生意生涯，但現在回想起來都是一個開心的經歷。

但始終在無綫機會不多，於是與朋友上廣州搞酒店。（梁碧玲攝）

想過當女主角 最服汪明荃

問到Bonnie姐有否想過當女主角？她毫不掩飾地說：「係人都會，尤其年輕嘅時候。」並自言多年來衰在任性，有得做就做，無得做就放棄，沒有一直堅持住自己的理想：「無成就都係抵嘅！ 」所以Bonnie姐由始至終都很佩服汪明荃，皆因對方好學不斷求進步，又無架子，所以有今日的大成就：「我係好嚮往呢個圈，但我無喺藝術圈裏面放光華和精力去專研，咁係我嘅失敗之處，我而家諗返起係好後悔。」

黃文慧都曾經有個女主角夢，欣賞汪明荃不斷學習。（梁碧玲攝）

黃文慧和汪明荃曾在電視劇《京華春夢》合作。（電視截圖）

還有電視劇《楊門女將》。（劇照）

黃文慧年輕時也是一個大美女。（受訪者提供）

還非常前衛。（受訪者提供）

不抗拒愛情 觀眾喜愛比獎項重要

外界可能會覺得愛情和獎項是Bonnie姐的遺憾，但她並不認同，自言年輕時都有不少有錢仔、有社會地位及有學問等男士追求，也不乏戀愛經歷，去到被求婚的都有，但她承認自我保護意識強，一覺得不適合就會先行離去。雖然至今仍單身，但不代表Bonnie姐不信愛情，就算現時年過70，亦不抗拒愛情，但前提是對方能令她佩服的。對於獎項，Bonnie姐認為得到觀眾的熱愛和欣賞比攞獎重要，但都不忘搞笑：「我諗終身成就獎都會攞到一個啩！」

黃文慧直言不抗拒愛情。（梁碧玲攝）

隨着時代巨輪的轉動，Bonnie姐近年的對手愈來愈年輕，她也喜歡跟年輕人合作，心境也年輕些，大讚現今的年輕演員既純真又很懂得待人處事，喜見近年香港影壇湧現一班新血。她尤其對曾合作過電影《死屍死時四十四》的Edan（呂爵安）讚不絕口，覺得對方很醒目和陽光。而Bonnie姐則自言沒有想過退休，適合就去做，做到退而不休。

黃文慧大讚Edan給人感覺醒目又陽光。（受訪者提供）

黃文慧也曾與MIRROR隊長Lokman（楊樂文）在電影《命案》中合作。（受訪者提供）

個性「襟打」 從不記仇

眼前的Bonnie姐總是笑臉迎人，但原來也有不開心的時候。自覺「襟打」的她，坦言曾受過別人白鴿眼、看不起和欺負，慶幸自己記性差，最多大喊一場抒發完就無事，不會記仇：「幾廿年嚟嘅人生經驗話畀我聽，我呢個人品真係好好！」

另外一提，訪問當日，Bonnie姐打扮得靚靚示人，只是眼鏡都帶備兩副，在正式拍攝前，她忙着問大家配哪副眼鏡比較靚，頭髮有無亂，可見非常貪靚。對談中，Bonnie姐亦無擺出一個前輩款，反而是無所不談，只要你問，在不影響別人情況下她都會一一解答。雖然Bonnie姐被觀眾封為「神經質演員」，但她的言談卻是充滿人生智慧，更難能可貴的是無論發生什麼事，她都能笑對人生。