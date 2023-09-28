微辣Rachel遺落Fans禮物於執笠辦公室　澄清非故意：同事收得太埋

微辣前經理人（阿晶）離世近兩個月，多名藝人形象受損及相繼離巢，整個頻道亦已陷入停頓。日前網上有微辣澳門辦公室的新相流出，內裡已人去樓空，設施被拆毀。

微辣辦公室內，目前已全數拆毀，被工人扑爛。（網上圖片）

而在一片混亂中，有塊貼上多張即影即有的木板，從相中所見的手寫字體，多人向Rachel（劉蘊晴）送上生日祝福，包括：「祝你愈嚟愈紅，快啲喺紅館開Show。」、「Rachel加油！」等，疑似是支持者為Rachel準備的生日禮物。網民笑指情況跟當年「送禮勤」類似（05年，李克勤用相框裱起自己主題的CD封面，並印上「Welcome to Hong Kong」字樣，送給深愛球隊曼聯，但遭對方遺落在更衣室）。

現場有一塊貼上多張即影即有的木板，從相中所見，多人向Rachel（劉蘊晴）送上生日祝福。（網上圖片）

有粉絲對Rachel此舉感失望，而她亦有在TG群組回應事件，她向「鼻b」（Fans）解釋：「關於相框，我哋已經執返🙏🏻好遺憾同事將佢由香港打包翻澳門之後，非常有手尾收埋得太好，以至於最後我自己執拾自己物品後都冇見到佢，然後又被造文章。」她為自己冇問清楚有冇物品遺落、傷害到支持者感抱歉。

Rachel指冇帶走粉絲禮物是因為同事收埋得太好。（IG@rachellll_l）

她指自己很不想見到粉絲不開心，不想他們以為自己不被愛，表示：「我邊有可能唔愛，唔在意。」Rachel感謝一直相信自己的人，又謂：「唔相信或者非常討厭我嘅人，可以自行離開呢個Group，多謝你哋關注，但係我亦都唔想令你哋嘅生活唔開心☺️」