香港國際財經台女主播馮雪超級靚　網民讚靚過TVB林婷婷

近日有網民在FB「香港女主播主持公開群組」轉載一名HKIBC香港國際財經台女主播報新聞的截圖畫面，並留言指她顏值絕對能挑機TVB新聞主播小花林婷婷的地位。經過網民一輪起底搜查後，揭出對方真正身份原來是畢業於港大新聞系的馮雪（Chloe Feng）。

網民轉載香港國際財經台女主播報新聞截圖畫面，指她顏值挑機TVB小花林婷婷。（IG@chloexfeng）

港大新聞系碩士畢業

馮雪IG為chloexfeng2020年畢業於香港大學新聞系攻讀碩士課程，現時任職香港國際財經台主播工作。她平常除了如常工作上鏡報新聞，私底下熱愛玩社交平台IG，還會經常發佈生活點滴照片。過去私她曾經分享過到不同國家旅遊的照片，包括日本、韓國及台灣。她在旅行期間更配合當地的文化着上和服打卡，盡顯青春氣息亦經常同陽光玩遊戲，相當識享受！

馮雪稱命為chloexfeng。（IG@chloexfeng）

馮雪在2020年畢業於香港大學新聞系攻讀碩士課程。（IG@chloexfeng）

馮雪接受母校訪問感謝老師栽培

馮雪上年接受母校香港大學訪問透露，自己對新聞時事方面有濃厚的興趣，在學習生涯掌握到許多視頻製作、專題寫作及網站設計等知識。她表示：「這一切使我能夠獨自製作多媒體故事，並幫助我在香港找到了第一份工作，在《中國日報》擔任多媒體製作人，這使我目前在香港有線電視擔任廣播記者和主持人。」她續指與老師的關係恍如朋友一樣，特別感謝母校栽培，更形容是自己的第二個家，成功栽培她成為記者的夢想。

馮雪上年接受母校香港大學訪問感謝老師栽培。（IG@chloexfeng）