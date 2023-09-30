陳豪夫妻中秋合體放閃曬恩愛　陳茵媺樣貌驚人變化令網民讚嘆

現年52歲的陳豪與42歲老婆陳茵媺於2013年結婚，至今多年來一直十分恩愛，昨日兩人就趁中秋佳節，於社文網上合體為大家送上節日祝福，順道放閃曬恩愛。夫妻倆齊拍片表示：「祝大家中秋節快樂，但願人長久，千里共嬋娟」。兩人在片中並排而企，並沒有親暱的身體接觸或互動，但是兩人說話合拍，且笑容甜蜜一致，隔住屏幕也讓人感受得到他倆彼此之間的濃濃愛意，恩愛之情羨煞旁人。

陳豪陳茵媺一直十分恩愛。(ig圖片)

片中打扮性感的陳茵媺靚樣更成為了網民焦點，驚嘆她的美貌進化。不少網民都留言大讚她：「真係愈來愈靚，完全是嫁對了人」、「陳茵媺一睇就好幸福，陳豪真係好鍚老婆」、「天啊，陳茵媺不會老的嗎」、「真有夫妻相，笑起來都好好看」、「陳太太美太甜了，更勝選港姐時」、「陳茵媺逆齡生長啊」。

陳茵媺嫁給陳豪後，於2014年以全職照顧小朋友及家庭為由宣佈暫時淡出娛樂圈，主力做陳豪背後的女人。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福，兩人更是圈中的模範夫妻。

陳豪老婆陳茵媺與3名寶貝仔女。(陳茵媺ig)

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