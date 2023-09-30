江華女兒最新近照曝光獲讚靚女　自小被狠批醜樣終醜小鴨變天鵝

現年60歲的江華與老婆麥潔文於1992年結婚，婚後育有一對仔女，湊成一個「好」字，一家四口生活幸福愉快。他們的大仔陳耀淙高大有型，曾有不少娛樂公司向他招手，不過囝囝就無意加入娛樂圈，反而投身醫護界，在公立醫院任職護士。他們的細女，現年28歲的陳薔天則對娛樂圈充滿興趣，跟隨爸媽的步伐發展演藝事業，尤其對唱歌有濃厚興趣，於2022年正式以歌手身份出道，追逐她自小的夢想。

江華與老婆麥潔文及一對寶貝仔女。(facebook圖片)

日前麥潔文就於社交網分享了老公江華以及女兒陳薔天的合照，寫道：「美麗的愛」，盡顯老公與女兒之間的父女親子情。相中父女倆一起用餐，又並肩而行，畫面十分溫馨，陳薔天的身高亦只是矮過爸爸一點點。網民的焦點就落在陳薔天的樣貌之上，大讚她：「似足媽咪般漂亮」、「太美了」、「遺傳了爸爸媽媽的優點」、「女兒好漂亮，氣質超好啊」、「真是愈來愈靚女」。

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陳薔天獲內地網民讚靚女，然而她年前接受訪問時卻曾自爆曾因為樣貌受到批評，表示：「江華的女兒怎麼這麼醜？我已經聽到了。我小學啊，就第一天上課，我有哭過，我有跟我爸說我很難過，我想轉學，然後我爸就特別地不知道怎麼安慰我。」

陳薔天自爆曾因為樣貌受到批評。（影片截圖）