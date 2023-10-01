昔日背妻攬女渣男被捕獲陪老婆仔女睇舞火龍　獲網民激讚浪子回頭

53歲陳浩民近年積極在內地發展，甚少出現在香港觀眾眼前。日前（29日）適逢中秋節，有網民在「小红書」分享巧遇陳浩民一家在灣仔利東街看舞火龍的經歷！

53歲陳浩民近年積極在內地市場發展，甚少出現在香港觀眾眼前。（林迅景攝）

有網民在中秋節巧遇陳浩民一家於灣仔利東街看舞火龍！（小红書）

陳浩民一家被直擊現身灣仔睇舞火龍

網民在「小红書」寫道：「記錄香港偶遇明星第一彈，哈哈哈哈人群中偶遇陳浩民，真的現場看舞龍的人太多了，要不是朋友在旁邊跟我說我都沒注意到！#香港偶遇明星灣仔利東街。」從粉絲分享的照片可見陳浩民在人頭湧湧的街道特別顯眼，當天他身穿淺灰色T恤配搭運動短褲，而老婆和孩子們就在他的身旁，背對着鏡頭。至於陳浩民樣貌與以前分別不大，皮膚保養得不錯，果然寶刀未老！

陳浩民身穿淺灰色T恤配搭運動短褲。（小红書）

陳浩民樣貌與以前分別不大，皮膚保養得不錯，果然寶刀未老！（小红書）

陳浩民在2011年曾經喝醉酒強吻陳嘉桓

陳浩民昔日背妻攬女的新聞當年震驚娛樂圈，事緣是陳浩民在2011年在橫店拍戲期間被傳媒直擊曾經喝醉酒強吻女藝人陳嘉桓，後來更要舉行記者招待會交代事件。陳浩民拖著大肚妻子蔣麗莎現身記者招待會現場，他在現場表現得相當激動兼且流淚！

陳浩民在2011年拖著大肚妻子蔣麗莎現身記者招待會現場，交代喝醉酒強吻女藝人陳嘉桓。（蔣麗莎微博）

陳浩民去年傳與老婆蔣麗莎離婚

其實去年曾傳出陳浩民與老婆蔣麗莎出現婚姻危機，有消息指陳浩民在橫店拍戲時獨自出外遊玩，不理家中的大小事務及懶理仔女的一切，令對方無法忍受，不過他的老婆後來就拍片否認事件。如今他的老婆和孩子依然站在他的身旁，雖然照片中未能清晰看見他們的樣貌，不過畫面相當溫馨，令離婚傳言不攻自破。陳浩民更獲網民大讚很顧家，紛紛留言表示：「是一個好爸爸、「浪子回頭！」

陳浩民上年曾傳出與老婆蔣麗莎出現婚姻危機，結束11年夫妻關係。(陳浩民微博)