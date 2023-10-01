60歲型佬返「鄉下」佛山踢波　竟惹網民不滿：一線城市居然說鄉下

現年60歲的張兆輝北上發展多年，他更積極拍片同網民互動，憑熟男形象大受歡迎。身為香港明星足球隊隊員的張兆輝近日隨團到內地不同地方踢友誼賽，日前他們就到了佛山三水比賽，他一到埗就上載了一段影片，並寫道：「中秋回鄉下踢球，️非常開心，原來大佬華都是半個佛山人。」片中所見，張兆輝與黃日華、關禮傑、衛志豪等抵達佛山，他還開心講道：「三水嘅朋友大家好，終於嚟到佛山，返鄉下喇。」而黃日華亦附和道：「佢鄉下嚟㗎！」又透露太太亦是當地人，難得去到老婆鄉下的黃日華心情亦特別興奮。

身為香港明星足球隊近日到內地不同地方踢友誼賽。（視覺中國）

張兆輝返到鄉下佛山三水。（影片截圖）

黃日華都心情大靚。（影片截圖）

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不過「鄉下」兩字就引起部分網民不滿，有網民留言：「佛山一線城市居然說鄉下。」又有人指：「說家鄉就好了，沒必要說鄉下，聽着感覺不太好。」對此，張兆輝就耐心解釋：「從小到大說了60年返鄉下就係回家鄉，在我們這一代的文化，如果是上海人，返上海也叫返鄉下，問一問你身邊的土生土長長輩，廣東人返鄉下就係回家鄉，這些一知半解的評論，最無奈。」而大部分網民亦留言力撐張兆輝，斥該網民「玻璃心」：「廣東人講返鄉下就係返老家」、「廣東人都知道鄉下就是自己出生的祖地，不是說落後的意思，真的沒必要張口就來」。