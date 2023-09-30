你好我的大夫｜何廣沛母爆喊戲令人動容　背景猛料激似炎明熹

《你好，我的大夫》日前一集講到何廣沛和蔡思貝兩家的恩怨。為什麼蔡思貝的爸爸陳嘉輝會對何廣沛一家人特別好？就連太太黎燕珊反對都要借錢給他們。原來是因為何廣沛未出生的時候，當何廣沛的媽媽（曾文心飾）懷着何廣沛的時候，曾到藥房執墮胎藥。當然，執藥後幸好何廣沛的媽媽回心轉意才沒有喝下墮胎藥，陳嘉輝也覺得自己差點間接殺了何廣沛才想對他們一家作出補償。



原來何廣沛的媽媽經歷係咁。（《你好，我的大夫》截圖）

何廣沛的媽媽（曾文心飾）演得好好。（《你好，我的大夫》截圖）

何廣沛的媽媽（曾文心飾）演得好好。（《你好，我的大夫》截圖）

飾演「何廣沛媽媽」的曾文心在劇中爆喊一幕演出了單親母親的掙扎，令人動容。據資料顯示，曾文心於2021年入讀無綫電視藝員訓練班，其後就加入TVB，不過在此之前她也並非是「白紙一張」。

曾文心曾於北京國家大劇院演出。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心曾於北京國家大劇院演出。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心為第31期訓練班出身。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心有舞台劇演出經驗。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心有舞台劇演出經驗。（IG@zin_zzzzzz）

原來她曾於中央戲劇學院進修，也曾在北京國家大劇院演出過，回港後更多次演出舞台劇，雖然範疇稍有不同，但演出經驗、資歷比同期訓練班出身的藝人更多。雖然曾文心的「來頭」好猛，但加入TVB兩年來大多也只是飾演一些小角色，例如《愛.回家之開心速遞》的售貨員，《回歸》中的集團主席助手，《青春本我》中的學生等。

曾文心。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心「撞樣」炎明熹。（IG@zin_zzzzzz）

曾文心「撞樣」炎明熹。（IG@zin_zzzzzz）

值得一提的是，曾文心除了名字與某前高官的女兒同名外，外貌亦神似TVB聲夢小花炎明熹，在曾文心的IG中，也有幾張她穿着校服戲服的照片，不小心就會認錯曾文心是炎明熹。