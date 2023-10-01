羅霖母親設靈多次哽咽　二仔分身不暇望年尾移骨灰到蘇州安葬再聚

藝人羅霖上月10日於社交平台發文，透露家慈不敵癌魔去世的消息，先慈享年83歲。羅霖先慈今日（1日）於紅磡殯儀館設靈，羅霖與兩名兒子一早便到達靈堂打點。

（胡凱欣攝)

羅霖由兩名兒子陪同接受《香港01》訪問，她表示心情仍未平伏：「因為我同媽咪個關係太親密啦，佢係我精神支柱啦，所以呢3個禮拜以嚟我都瞓唔到囉，都要靠安眠藥先瞓到，因為去到每一個地方，都會諗起以前同佢一齊去嘅地方。」

羅霖提到剛從馬來西亞回來，見到曾經與先慈一起去過的食店就會想起她，說到一半羅霖的淚水已經忍不住流下來，兒子亦輕拍背部安撫她的情緒。

羅霖設靈多次哽咽。（胡凱欣攝)

至於被問到先母生前的願望時，她表示：「大部分嘅願望都幫佢達成咗。」最遺憾的就是她二兒子因身在外國而未能回來見最後一面。她亦提到其實先慈離世後仍在工作，羅霖說先慈希望她離世不會影響大家的生活，所以仍繼續工作。

（胡凱欣攝)

羅霖亦感謝朋友的幫忙，加上兒子亦自動自覺幫忙，令到她放心不少。羅霖表示因為她先嚴於2020年去世時還有先慈幫忙打點，而今次則只有她自己一個人處理。她提到先慈火化後會連同先嚴的骨灰一起帶回蘇州安葬，之前因疫情關係所以一直未能帶先嚴回鄉，今次則一同帶回去好好安葬。