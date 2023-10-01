陳嘉慧深圳出嫁游嘉欣梁敏巧做姊妹　老爺催生6個：如果未停經

現年27歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）上月突然被爆將與拍拖半年的圈外男友Calvin結婚，其後她在IG發文證實婚訊，並強調並非閃婚，但因另一半是圈外人，所以想低調處理。今日（1日）兩人在深圳文華東方酒店舉行婚禮，有指他們選址在深圳擺酒是為了遷就親戚，亦有可能是陳嘉慧已經懷孕。不過婚禮現場保密功夫做到足，未有讓傳媒入場，但就有安排傳媒到宴會廳休息。

陳嘉慧婚後仍會繼續工作，老公亦十分支持。（梁碧玲攝）

大約下午六點，新娘子陳嘉慧同一班姊妹團包括游嘉欣、梁敏巧、彭翔翎、王虹茵在宴會廳會見傳媒，但新郎哥就未有現身。身穿拖尾Tube dress婚紗的陳嘉慧大騷白滑香肩，仙氣十足，一班姊妹在接受訪問時表示婚禮有不少感動場面，忍不住眼濕濕，而新娘子就表示：「我自己入場第一下都未有太大感覺，但行到半路我望一望大家，突然間覺得好似全世界都見證住我結婚，嗰一下真係好開心，忍住唔好喊。（先生有冇喊呀？）我見到佢都眼濕濕，好似仲感動過我。」

陳嘉慧表示同老公對生B一事順其自然，兩人都鍾意小朋友。（梁碧玲攝）

陳嘉慧大讚老公用心準備的誓詞十分有文采，令她非常感動，她還笑言：「有啲咩承諾？愛我一生一世就一定㗎啦，冇得走㗎喇，聽老婆話冇錯㗎喇。」她透露今次請的賓客九成九都是家人，只有4位姊妹是圈中人：「其實4位姊妹我都係臨婚禮前兩三日先通知大家㗎，大家都唔知情，俾我嚇親嘅。」陳嘉慧更大讚另一半是滿分老公：「咩都好，咩都鍾意！我覺得佢比我仲浪漫，婚禮好多嘢都係佢為我精心策劃，諗idea。」

姊妹團包括游嘉欣、梁敏巧、彭翔翎、王虹茵，她們都表示婚禮場面感人，忍不住眼濕濕。（梁碧玲攝）

至於閃婚傳聞，陳嘉慧就透露老公早在3月1號已經求婚，當時她亦一口應承，她直認雙方都鍾意小朋友，但對於生B一事就順其自然：「我哋慢慢嚟啦，我自己都好鍾意小朋友。（諗住生幾多個呀，老爺話生6個喎）我加油努力，未停經之前諗下先，如果我未停經嘅話。」她亦坦言兩人早前已在香港註冊，今次在深圳擺酒，過一段時間會在香港再請朋友食飯。

身穿拖尾Tube dress婚紗的陳嘉慧大騷白滑香肩，仙氣十足。（梁碧玲攝）

新娘子大讚老公滿分，而且十分浪漫，又精心籌備婚禮。（梁碧玲攝）