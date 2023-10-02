與羅子溢重遊婚禮舊地賀銅婚　楊茜堯分享3招敵過七年之癢

羅子溢（原名：羅仲謙）是圈中的「愛妻號」，一向與老婆楊茜堯（原名：楊怡）表現恩愛，今日是兩人結婚7周年的日子，未怕七年之癢，反而仍然非常甜蜜，楊茜堯開到聲話今年想要儀式感，於是羅子溢就帶她回到7年前結婚的酒店食大餐，不停幫老婆影靚相，更表示：「同樣地點同樣人物同樣的心！」簡直閃到爆！

楊茜堯開聲話要儀式感，羅仲謙就帶她重回婚禮的酒店，望住夜景食餐好，更發表愛的宣言。（Instagram：lawhimmm）

羅子溢、楊茜堯7年前在The Ritz-Carlton擺酒，今日（2日）是兩人結婚7周年，為紀念「鋼婚」，男方決定暫時丟低女兒小珍珠，帶老婆重遊舊地，並分別開Post。楊茜堯IG的短片中，見到全情是羅子溢掌鏡的「老公視覺」片，她更貼出二人的肉麻對話，她問老公：「7年，有癢嗎？😏」羅子溢説：「有吖，痕到爆吖，個背脊！🤪」楊茜堯說 ：「今年我要少少儀式感😏」老公再説：「咁大件事？好吧，即管想一想🤪」於是羅子溢就帶她重回這間酒店，楊怡就寫下：「7年前，我們在這裏分享喜悅接受祝福，7年後的今天，我們在這裡慶祝這個特別的日子❤️」

羅子溢、楊茜堯難得放低女兒，「請假」過二人世界。（Instagram：lawhimmm）

7年前，兩人在同一間酒店搞婚禮。（資料圖片）

講到如何敵過七年之癢，楊怡就靠三樣嘢，她表示：「找到對的人是一種幸福，彼此一起在漫長而又瑣碎的生活中活出精彩，須要的是信任，包容和默契…..」更Hashtag了：「#7年之癢快樂❤️ #七年之癢十年之約❤️」而羅子溢出Post雖然比較簡短，只寫：「同老婆放低小朋友一陣，慶祝我倆嘅週年紀念！七週年快樂 同樣地點同樣人物同樣的心。」但見他猛幫楊怡影靚相，已知非常錫老婆。

羅子溢不停揸機幫楊茜堯影靚相。（Instagram：lawhimmm）

請按下圖睇更多楊茜堯羅子溢結婚7周年相：