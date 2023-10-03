內地一線女星突襲海底撈　零架子即場唱歌安慰失戀Fans

在全球各地擁有多間分店的火鍋食店海底撈，除了深受客人歡迎外，圈中亦有不少藝人是座上客，相當捧場！最近「小红書」出現一條影片被網民瘋狂洗版，影片中可見有一名內地一線女星出現在海底撈裏面，當場獻唱代表作安慰同樣正在餐廳進餐的失戀食客Fans。

最近「小红書」出現一條影片，內地一線女星突襲海底撈唱歌安慰失戀Fans。（小红書）

影片中可見所有的食客圍在一名手中握緊咪的女子，她的真實身份原來是參加內地節目《乘風破浪3》爆紅的33歲的內地一線女歌手于文文。根據網民描述：「在海底撈吃飯偶遇于文文現場唱歌，鄰座的一位姑娘給失戀的閨蜜點唱了一首《體面》，唱到一半完場于文文突然走出來了，她說就在旁邊吃飯聽到這首歌，索性唱給這位失戀女孩。現場的她沒有一點架子，點唱了《前任4：英年早婚》電影主題曲《何必》，超級有愛！」于文文在現場說：「我們以後不點《體面》了，我們點《何必》好不好。」現場食客現場隨即大叫好。

影片中可見所有的食客圍在一名手中握緊咪的女子，她的真實身份原來是33歲女歌手于文文。（小红書）

于文文加內地節目《乘風破浪3》爆紅。（于文文微博）

于文文當天的打扮也是一大看點，以淺藍色襯衫配搭灰色長褲，再加上黑皮帶，可見型格十足，形象很瀟灑，而且與粉絲合照態度表現得相當親民。網民紛紛則搞笑留言表示：「用海底撈的話筒（大聲公）能唱出演唱會的效果啊！」

于文文當天的打扮也是一大看點，以淺藍色襯衫配搭灰色長褲。（小红書）