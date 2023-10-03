黎姿52歲生日曬一家五口溫馨合照　激罕曝光女兒最新正面靚樣

凍齡女神黎姿（Gigi）前日 (1日) 度過了她的52歲生日，人緣極佳的她除了有好友和同事為她慶祝，當然還少不了她摯愛的家人。她昨日於IG post了她與老公以及三名寶貝女兒一起慶生的的合照，激罕曝光了女兒最新正面照外貌。

黎姿與爸媽及弟弟。(IG圖片)

黎姿於她的慶生帖子中留言寫道：「今天10.1 是我的生日，從前的生日很多時都會與一眾好友熱熱鬧鬧地開派對暢聚，而今年生日我選擇了簡簡單單地與家人渡過，也一樣很開心滿足 。

非常感恩家人為我慶祝生日，以及早前同事們為我預備的生日驚喜，和朋友們、粉絲們對我的祝福。人生有不同的階段，我覺得平淡是福，一家人歡樂共聚就已經是最幸福的事，放慢腳步，享受與摯愛相伴的時光，留多一點時間與家人相處，珍惜每一個團聚的時刻。

快樂，不在乎外在的給予。懂得知足便會常樂，內心的富有和充實才是最重要 。若能擁有家人的疼愛、健康的身體，及摯友知己，那已是最完美的了。同時祝大家節日快樂！」

黎姿剛度過了她的52歲生日。(IG圖片)

相中黎姿三名寶貝女兒的樣貌亦成了網民的焦點，雖然黎姿用Emoji遮擋了三名女兒的樣子，但從她們的面形輪廓可見，都是臉尖尖，且身材纖瘦，看來樣貌身材都似足媽咪，完美遺傳了黎姿的優良基因。而13歲大女更暴風式長高，身高已跟媽咪一樣，小小年紀已長得相當高䠷。

黎姿曬出女兒手製給她的生日卡。(IG圖片)

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