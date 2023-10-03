港姐冠亞軍孖譚嘉儀飯局冧富商爭取機會　熱褲迷你裙上陣狂施冧功

每年的港姐競選總有不少是非佳麗，2022年冠軍林鈺洧就「性女港姐」之稱，2020年亞軍陳楨怡就因為男女關係混亂，甚至被指一腳踏七船，一度盛傳被無綫雪藏。日前這兩位是非港姐更被雜誌影到，與同公司的譚嘉儀齊齊出席一個富豪私人飯局，據悉，該飯局的搞手是一位上市公司執行董事，人稱「子辰」的富商曾俊豪，他在股壇上有「點石成金」的外號。有指子辰有意在娛樂圈大展拳腳，而林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀為尋求工作和發展機會，在當晚的飯局中亦落力施展冧功冧富豪。

林鈺洧與陳楨怡自當選後，均被是非纏身，接連的負面新聞嚴重影響兩人的形象，她們至今在圈中星途平平，工作亦不算多。至於年前簽約星夢旗下的譚嘉儀，在星夢話事人何哲圖於2021年離巢後，她便失去了大靠山，加上一眾後起之輩日漸上位，令她不得不另謀出路。

據報道指，日前的一個晚上7 時許，林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀，齊齊赴會到曾俊豪於灣仔一家高級餐廳舉行的私人飯局。三女均穿上超短熱褲或迷你短裙上陣，大騷白滑美腿，相當養眼。有指她們到步後即急步走進VIP房內，房內經常傳出舉杯暢飲的歡笑聲和喧鬧聲，飯局氣氛熱鬧，譚嘉儀更表現興奮，不時聽到她響亮的說話聲音。三女又走到露天位置拍照，以及跟富豪合照，眾人又熱情地摟腰哲膊頭，嘻哈大笑打成一片。林鈺洧更即場施展渾身解數，擺出誘人甫士加上迷人電眼，來冧爆在場的曾俊豪及幾位富商。一行人玩至晚上11時半才散席，三女依依不捨地跟曾俊豪道別。

人稱「子辰」的富商曾俊豪是上市公司的執行董事，據悉，他公司旗下一隻來自中東的基金，目前擁有約234億港元的資產。他有意在香港及東南亞地區發展娛樂事業，最近正籌備開拍電影，故近日經常與圈中人聚會。有指當晚的飯局，他就邀請了林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀傾談合作大計，同場還有幾位他的生意夥伴和好友。