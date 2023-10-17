黃宏達紙藝作《百鳥朝凰》有望明年展出　與星爺合作最緊要能理解

為推動藝術文化，領賢慈善（FIF)創辦人兼主席張王幼倫（Michelle)花了不少努力，繼去年推廣恐龍展後，今年就推廣「紙藝」文化，望將傳承這個概念推廣出去。而今年其就邀請了多位藝術家創作，其中一位就是著名跨媒體藝術家黃宏達（Victor)，他為了FIF舉辦的慈善晚宴，設計創作了一個大型紙藝作品《百鳥朝凰》，相當震撼人心。

張王幼倫（Michelle）每年舉辦的慈善晚宴都特具有心思。（陳順禎攝）

以鳳凰為主軸有不同的鳥兒、花兒、騰雲等作伴，再配合色彩鮮艷的燈光與投射，更配合AR科技製造出百鳥的視覺效果，整個設計無比美麗動人。而Victor接受《香港01》訪問時，問到該作品用了多久時間完成，他就表示：「從我最初印象到我腦裏面到依家見到九個月到。」

用約九個月時間創作《百鳥朝凰》，眼見作品用了不同的傳統材料結合，問到選材是否有經過挑選，他二話不說：「我今次除咗用竹之外，仲用咗鐵線。第一鐵線會堅固啲，第二佢做到柔軟性，我不失放棄硬嗰種感覺，所以你見到成嗰感覺軟性少少，所以選材需要嘅。」

Victor設計創作了一個大型紙藝作品《百鳥朝凰》，相當震撼人心。（葉志明攝）

如此大型作品想必創作過程相當不容易，問到最困難的地方是甚麼的時候，他就表示：「第一因為大型第二量多，我一個人未必做得晒，甚至搵兩個師傅都唔夠，大約用咗10個師傅，呢10個師傅每個人都唔同風格，所以好考分工合作。」可想而知當中大家不時保持溝通是相當重要的。

《百鳥朝凰》加入了AR元素 。（葉志明攝）

《百鳥朝凰》除了基本的紙紮技術出眾之外，燈光效果亦做得非常好，能呈現每一件立體剪裁的豐富感，而Victor亦表示在選擇燈光上亦好重要。除了用肉眼見到實體之外，Victor還利用AR技術，製造出百鳥飛騰的視覺效果，利用手機掃QR Code就能看見百鳥飛騰的影像，相當震撼。他強調傳統藝術與科技結合能擦出不同火花，兩者沒有衝突。

而該作品如此華麗，問到會否有機會對外展出，他揚言：「有嘅，應該會喺博物館出現，（明年？）明年。」想必屆時會掀起打卡熱潮。

《百鳥朝凰》有機會明年展出。（葉志明攝）

站在某些人的觀念下，他們會覺得玩藝術是奢侈的，甚至乎當藝術家是賺不到錢的，對此作為藝術家的Victor就揚言：「首先我哋學校可以做起，因為視藝科比例依家可能兩至四堂，如果加強啲起碼六至八堂好啲。如果我哋能夠俾學校資源，從細路仔學起藝術，其實呢啲就係我哋未來棟樑，所以我哋需要從細路仔着手。」

Victor曾參與多部電影的特效工作，就好像《長江7號》。（葉志明攝﹑微博圖片）

另外，Victor亦曾參與多部電影的特效工作，就好像《長江7號》，問到與周星馳（星爺）合作，對方是不是要求甚高時，他揚言：「其實佢要求高，係因為大家點樣理解佢嘅世界，如果你理解到佢嗰世界而去創造，唔係話要吹毛求疵，而係大家能唔能夠理解佢腦裏面嘅視野做出嚟。（大家合作愉快？）合作愉快。」強調一定要互相明白才做到最好。

Victor表示同星爺合作愉快。（葉志明攝）