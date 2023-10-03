郭富城生圖曝光真實狀態身高再成焦點　網民憑一細節瞬間明白真相

四大天王之一的郭富城 (城城) 多年來無論樣貌身材都一直Keep得好好，可說是不老天王。今個月26號城城將會迎來他的58歲生日，他的Fit爆狀態真是完全看不出實際年齡。日前就有網民於社交網分享了她一家三口偶遇城城的照片，曝光了原相機之下郭富城的真實狀態。

郭富城真係keep得好好。

博主以「不需要美圖濾鏡的帥氣又親和」為題，發文寫道：「在朋友家偶遇天王，媽媽強壓喜悅激動，我寶寶也被帥氣的天王氣質弄的害羞起來了，最後一張不動了因為媽媽需要p一下哈哈哈哈」，大讚郭富城靚仔有型兼且極之親切友善。從她的照片和動圖可見，城城與博主女兒相處時十分溫柔，流露出慈父本色。網民亦都紛紛留言附和博主所說的，狂讚城城的確帥氣靚仔，驚嘆他的身材管理絕佳。

郭富城擁有逆天顏值。

而城城的高度亦再次成為了網民的焦點，引起了熱議。城城與博主一家三口坐在沙發上合照，可是他明顯比身為太太的博主還要嬌小。不過當大家查看了博主的個人主頁資料簡介就瞬間明白是什麼一回事。有網民就留言表示：「我說怎麽天王在媽媽身邊那麽嬌小，結果一看主頁，身高190，失敬失敬」，博主並非普通人，她是中國女排國家隊隊員馬蘊雯，身高190cm，怪不得身高172cm的城城在她身旁會顯得份外嬌小了。

城城身高是172cm。

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