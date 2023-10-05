方力申擔任婚禮表演嘉賓獻唱《好心好報》　網民：真係大吉利是

現年43歲的方力申一向被視為圈中的「億萬筍盤」，他曾在樓市高峰期斥4,450萬元買入元朗一幢3,300平方呎洋房，平時亦有收藏名畫及藝術品，身家估計過億。雖然方力申早已「上岸」唔憂做，但近日他就趁着內地中秋國慶長假期密密吸金，連日來他輾轉新會、台山、佛山等地出席活動，當中他在佛山獲邀擔任婚禮表演嘉賓，更即場獻唱經典歌《好心好報》，但就有網民笑言：「真係大吉利是！」

方力申一向被視為圈中的「億萬筍盤」。（IG@alexfongliksun）

家中收藏了不少名畫及藝術品。（IG@alexfongliksun）

片中所見，西裝骨骨上陣的方力申，在婚禮現場落力獻唱，但對於他挑選的歌曲，不少網民就直言似乎不太符合結婚這類喜慶的場合：「婚禮搵方力申，都係想離婚收場」、「人哋結婚唱晒失戀歌」、「佢啲情歌不適合在婚禮唱吧」、「結婚唱好心好報」？其實方力申有不少經典作品都是苦情歌，主要描寫失戀或情侶分手的心情，雖然寓意未必太好，但相信他今次獻唱已經得到一對新人的同意，亦有不少網民大讚他唱得好聽！

方力申獲邀擔任婚禮表演嘉賓，更即場獻唱經典歌《好心好報》，但就有網民笑言：「真係大吉利是！」（影片截圖）

出席商場開幕活動。（影片截圖）

除了擔任婚禮表演嘉賓之外，方力申早前亦有在新會出席一個商場開幕活動，一連獻唱《好心分手》、《無雙譜》等多首歌曲，而在台山時他又在戶外頂着烈日獻唱《好好戀愛》，雖然周圍環境簡陋，但他都落力表演，又同台下觀眾握手打招呼，即使身水身汗都保持笑容滿面，完全無架子！

方力申在戶外頂着烈日獻唱《好好戀愛》，雖然周圍環境簡陋，但他都落力表演。（影片截圖）