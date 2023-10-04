林穎彤被拘再訊　身世坎坷今年忽然富貴狂曬過十萬名牌手袋

現年30歲的林穎彤（Bella）被爆出與捲JPEX案的29歲TVB藝人鄭雋熹早前因公眾地方行為不檢，一同被警方拘捕及落案控告，案件早前已於屯門法院提堂，延至今周五（6日）再訊。她自從2020年與「億萬駙馬」伍富橋分手後，一度與「星級設計師」何偉立（Tim）傳出緋聞，更獲對方以6位數字酬勞邀請拍攝宣傳片。身世坎坷的林穎彤年紀輕輕就入行拍劇養家，今年更忽然富貴，大曬名牌手袋！



一改以往慳家貼地性格。（IG/@bella_lam）

周身名牌！（IG/@bella_lam）

由頭到腳都係一身名牌！（IG/@bella_lam）

林穎彤出世不久，親父就有婚外情，最後更拋妻棄女，當時母親一個人帶著9歲的姐姐及只得1歲的林穎彤面臨著被逼遷、沒錢買奶粉等艱苦狀況。林媽媽曾經揹著林穎彤在葵芳天橋行乞，每晚的日子就是這樣過著，維持了足足9個月。在林穎彤入行後，她們一家的生活環境也逐漸得到改善。

林穎彤（Bella）在《下流上車族》一改以往乖乖女形象，飾演貪小便宜的港女角色，為林穎彤帶來更大的發揮空間！（《下流上車族》劇照）

林穎彤在出世不久，親父就有婚外情，最後更拋妻棄女，父親並將沒有留下任何生活費，頓時失去了經濟支柱。（bella_lam＠IG）

林穎彤在2015年曾與在劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」的容天佑拍拖兩年，有傳當年因為容天佑太奀，而被林媽媽嫌棄，被對方棒打鴛鴦。之後，2019年林穎彤就與家底豐厚的伍富橋拍拖，男方經常出動靚車管接送。可惜，拍拖年多二人性格不合，分手收場。最近，林穎彤就忽然富貴，原本打扮貼地的都不停大曬名牌手袋，包括CHANEL、CELINE、GUCCI和LV等，至少過十萬。

容天佑嘅Tony仔角色雖然有啲衝動同傻氣，但勝在熱血兼有情有義，加上不少網民盛讚他顏值高，似足陳鍵鋒，成功入屋。

林穎彤、伍富橋《迷魂陣》。（網上圖片）

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