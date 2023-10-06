陳凱琳食極唔肥係假象？ 鏡頭前大啖食疑遭網民揭發真相惹熱議

32歲靚媽陳凱琳（Grace） 是2013年港姐冠軍，擁有標緻樣貌與Fit爆身材，她為老公鄭嘉穎先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。陳凱琳雖然已是人妻兼三子之母，但絕無半點師奶味，身材亦未走過樣，多年以來都很Fit。天生纖瘦的她經常在社交網分享自己品嚐各種美食，是一名吃貨，可以盡情吃喝卻從不長肉，予人食極唔肥的感覺，令人十分羨慕。

陳凱琳食極唔肥。(ig圖片)

陳凱琳早前到了上海工作，順道趁機品嚐當地的地道美食，她還拍了片放上社交網分享。她在文案中寫道：「來上海就為了這一口！」片中她正在吃外賣生煎包，分別有傳統的豬肉餡料，以及蟹粉餡料。陳凱琳首先吃了一口豬肉餡料的生煎包，即大讚好味，之後她便品嚐蟹粉生煎包，一口咬下去即令她大呼好味，隨即再連吃多三啖，完全是讚不絕口，吃得一臉享受和滿足。

陳凱琳是一名吃貨。(ig圖片)

陳凱琳在鏡頭前大快朵頤，吃得津津有味，然而網民的關注點卻是她食極唔肥的真相，並引起了熱議。有網民表示：「看她都是吃吃吃，身材還這麼好，羨慕死了」，但亦有不少網民洞悉了鏡頭背後的一面，說出重點：「你看到她吃吃吃了？就兩口」、「就吃那麼兩口，你還真信」、「有沒有可能她這一頓只吃了倆包子」、「有沒有可能就這兩口」、「兩天時間，兩個包子」、「很有可能是這一天的食量了」、「可能只吃了一個半」、「人家一個包就吃幾口」，大家似乎都認為她在鏡頭前吃兩口並不代表真正的食量，可能私底下吃很少，不再羨慕她吃不胖。

陳凱琳真是很瘦。(ig圖片)

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