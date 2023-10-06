林穎彤惹官非孭名牌袋應訊　回顧事蹟自封黃宗澤女友媽媽被爆叫鴨

林穎彤（Bella）近日惹上官非，日前被爆與捲入JPEX案的TVB藝人鄭雋熹因公眾地方行為不檢案，被警方拘捕及落案控告，今日（6日）兩人現身粉嶺裁判法院應訊。而林穎彤在案件開審前一晚（5日）於社交平台發聲明否認同JPEX有關：「本人一直不知道甚麼是JPEX！」並強調從無參與此類型投資，與JPEX並無任何關係，之後她又在深夜時分發公開信給特首，今日她更拎着逾兩萬港元的LV手袋到場，而且笑容滿面，似乎心情未有受影響，在接受訪問時亦神情輕鬆。

林穎彤（Bella）拎着逾兩萬港元的LV手袋到場，而且笑容滿面，似乎心情未有受影響，在接受訪問時亦神情輕鬆。（資料圖片）

傳秘撻黃宗澤自稱「波波B」 男方求放過嗌肉酸

在單親家庭成長的林穎彤，1歲時生父拋妻棄女，因此與媽媽相依為命，更曾在街頭行乞9個月，所以她一早加入娛樂圈賺錢養家。外形甜美的林穎彤，深受宅男粉絲歡迎，近年更備受力捧，不過其實她的花邊新聞多多，早在2013年與黃宗澤（Bosco）傳出緋聞，有報道指兩人在2011年拍攝《潛行狙擊》時擦出愛火，被當時Bosco的正牌女友胡杏兒發現後，狠心斬纜，有指林穎彤更對外自稱「波波B」宣示主權，不過事件爆出後，黃宗澤即撇清關係，強調與林穎彤拍完《潛行狙擊》後已經無聯絡，並笑言求放過：「唔好玩我，我都覺得好肉酸呀！」令林穎彤博做正印最終夢碎！

有指林穎彤對外自稱「波波B」宣示主權，不過事件爆出後，黃宗澤即撇清關係。（IG@boscomine）

2019年林穎彤被爆與家底豐厚的伍富橋（Alvin）拍拖，男方經常出動靚車接送。（視覺中國）

緋聞男友個個有米冧掂高層上位 忽然富貴大曬名牌手袋

2015年林穎彤與曾在劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」的容天佑拍拖兩年，有傳當年因林媽媽嫌棄男方太奀，棒打鴛鴦，拍拖兩年在2017年分手收場。之後2019年林穎彤被爆與家底豐厚的伍富橋（Alvin）拍拖，男方經常出動靚車接送，但這段戀情僅維持一年多，同樣分手收場。去年林穎彤被爆獲「星級設計師」何偉立（Tim）點名合作，以6位數邀她拍攝宣傳片，更有指對方暗戀她長達11年，相當長情！除了緋聞不斷之外，有指林穎彤更因冧掂前星夢娛樂老闆何哲圖，被簽為旗下歌手後備受力捧，唱歌、拍劇、主持工作不斷，全靠識冧人！近年林穎彤更忽然富貴，原本打扮貼地的她不停大曬名牌手袋，包括CHANEL、CELINE、GUCCI及LV等，至少過十萬。

有指林穎彤更因冧掂前星夢娛樂老闆何哲圖，被簽為旗下歌手後備受力捧。（視覺中國）

忽然富貴大曬名牌手袋。（IG@bella_lam）

媽媽被爆有「叫鴨」癮露骨對話流出 林穎彤力撐唔干涉私生活

2021年林穎彤媽媽被爆有召男妓癖好，爆料人更提供了多張疑似林母與不同年輕男伴的親密照及「叫鴨」的對話截圖，內容露骨，當中更有與「鴨仔」討價還價，疑似接頭人指「有20歲 22歲 24歲 專業鴨仔」、「3小時收二千」、「香港都有三個」等等，疑似林母回覆「我食鴨多過你食飯阿儍（傻）仔千五都得呀」。事後林穎彤稱向母親了解事件後報警求助，並為「叫鴨」一事解畫，她稱林母的朋友因借錢不遂，得知林穎彤的藝人身份後出言恐嚇。令她們全家備受困擾，最後林母到警署報案，而林穎彤亦強調受到威脅絕不會啞忍，又指媽媽有識朋友的自由。