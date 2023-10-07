莫華倫細28年嫩妻透視裝曬身材　豐滿上圍迫爆衫變形一舉動極危險

現年64歲的著名男高音歌唱家，被稱為「中國三大男高音」之一的莫華倫，月前 (20/7) 於微博貼出9宮格婚照宣布喜訊，他發文寫道：「一場夢幻般完美婚禮在意大利Lake Como 舉行 A perfect dreaming wedding in Italy 」而他的太太就是著名女高音歌唱家王冰冰，兩人可謂相當匹配，天生一對。相中兩人一臉幸福，婚禮豪華中充滿了古典氣息。新娘除了有才華，亦靚女兼好身材，難怪俘虜了莫華倫的心。

莫華倫於微博宣布喜訊。(微博截圖)

這次是莫華倫第二度結婚，第二任太太王冰冰現年36歲，比他細28年，兩人可說是父女戀。王冰冰不時會於社交網分享她的生活點滴，日前她就分享了她夜遊香港深水埗街頭的靚相，並留言寫道：「Fancy的香港夜景」。相中可見莫太王冰冰身穿紫色透視背心，配襯超短迷你牛仔裙，大騷誘人S形身材以及白滑美腿，相當性感。她背心上的格仔圖案，更因為她的豐滿上圍而明顯變形，震撼網民視覺，兼有種迫爆的壓迫感，令人有窒息的感覺。不過王冰冰站在馬路中心拍照，萬一有車駛過就相當危險。有網民留言問她：「莫叔視覺嗎？」稱呼她老公莫華倫做莫叔。

莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰於意大利科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，其後出發度蜜月不停放閃！（小紅書圖片）

莫華倫與首任太太邱文伶（Winnie）於1996年結婚，兩人婚後育有一子。以往夫妻倆不時拍拖出席活動，至近年則鮮有見到兩人同框，原來已秘密離婚了。有指他的新任妻子王冰冰在2008年，曾以優異成績取得上海音樂院聲樂系唯一的保送研究生名額，並獲意大利米蘭聲樂表演系取錄，到意大利深造。王冰冰目前是一名旅居意大利的歌唱家。

莫華倫太太王冰冰轉眼去到泰國旅遊，大曬火辣泳照！（小紅書圖片）

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