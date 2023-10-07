視后素顏生圖曝光真實狀態　與老公歐遊被偶遇身高比例震撼視覺

娛樂圈中有不少藝人夫妻結婚多年依然十分恩愛，他們在人前人後均非常甜蜜，當中有不少更是模範夫妻，令人羨慕。現年50歲的無綫視后蔡少芬與49歲的老公張晉就是其中之一對，他們從拍拖到結婚這麼多年依然愛得甜蜜，婚後育有兩女一子，一家五口生活過得十分幸福。最近就有網民偶遇他們一家於瑞士旅行。

蔡少芬與老公張晉以及三名寶貝仔女。(蔡少芬微博)

蔡少芬與老公張晉雖然已成為父母，生活重心都落在子女身上，但仍不忘爭取時間享受二人世界，他們亦有趁今次的瑞士之旅拍下拖。日前再有網民在當地偶遇蔡少芬夫妻倆，張晉還為老婆蔡少芬拍照，十分sweet。該網民把照片放上社交網分享，並寫道：「張晉個子很矮還沒有他老婆高。蔡少芬瘦瘦高高的，素顏臉色不太好，太瘦了本人看着不年輕，就是50歲的樣子。PS：沒有針對甚麼，只是想說，女人還是要打扮化妝，不過他們這樣就有鬆弛感。」

從相中可見蔡少芬完全是素顏上陣，做跟得夫人尾隨老公，張晉就為老婆影靚相。他們都身穿鬆身衫褲，打扮極之casual。未知是否拍攝角度問題，兩人都比平日矮了一截，蔡少芬驚現五五身形比例，張晉更是六四比例，直接變小矮人，視覺效果令人震驚。有網民就為兩人平反：「照片這角度，一米七拍的像一米四。」甚至有網民批評博主：「看完描述感覺你這人真的非常不討人喜歡」、「句句沒說針對，句句都在針對」、「我不明白，五十的女人看起來五十是什麼要命的事嗎？」

點擊睇蔡少芬與張晉被影到變小矮人：

Ada同老公張晉好恩愛。(蔡少芬微博)