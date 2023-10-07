林穎彤炫富被指「臭坑出臭草」　激動反撃談母親︰路從來不易走

無綫藝人林穎彤（Bella）因涉在公眾地方行為不檢，昨日（６日）以一身富貴Look與一同被控並捲JPEX案的緋聞男友鄭雋熹現身法庭。連日來，林穎彤被指忽然富貴等黑歷史被翻出，形象盡毀！有網民更在Facebook指她「臭坑出臭草」，她亦不再啞忍激動反撃！

林穎彤（Bella）拎着逾兩萬港元的LV手袋到場，而且笑容滿面，似乎心情未有受影響，在接受訪問時亦神情輕鬆。（資料圖片）

近年大曬名牌手袋！（IG/@bella_lam）

該網民講道深知林穎彤有個悲慘童年，如今有錢應該回報母親或進修等好好規劃自己人生，而不是選擇去填補空虛的衣櫃，曬名牌包包等，更指：「咁樣係證明唔到你擺脫了貧困的出身，只印證了臭坑出臭草吧！」

網民留言。（截圖）

而林穎彤反撃指：「你好，你是如何知道我沒有回報母親？本人母親如何辛苦養育我，我本人最清楚，她最近白內障要做手術，令我憂心至極，盡力給予她最好的，你又知道嗎？早前我去修讀芳療師和護膚品調配師，沒有大肆宣傳並不等於沒有。大家看到片面的報導，扭曲的事實，就去評價我就是這麼的一個人，好像對我人生瞭如指掌般去抨擊，你這樣做真的好嗎？」

反撃！（截圖）

林穎彤不吐不快，再去IG稱：「我從來沒有想過要擺脫貧窮的出身，這就是我，我的經歷，我這生人最大心願和責任就是照顧好辛辛苦苦捱大我母親。無論她發生過什麼事，我永遠都會是她後盾。我的路從來不易走，種種大眾對我的誤會我無法一一解釋，但一切經歷都會把我的心臟練得愈來愈強大，感恩至少還有家人朋友陪我走過人生高低每一步。」