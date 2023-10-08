周子揚爆前度陳楨怡係飯局常客　與億萬富商子辰係好兄弟：尷尬

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）早前被指與前港姐冠軍林鈺洧（Denice）和譚嘉儀等出席一個富豪私人飯局，在VIP房間內傳出熱鬧歡笑聲。陳楨怡事後出長文表示：「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。」但陳楨怡的前男友「西貢地王之子」周子揚就透露「善長」、人稱「子辰」的富商曾俊豪是自己的好兄弟，見到二人齊齊上新聞好尷尬！

2020年三甲港姐，（左起）亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍。（資料圖片）

周子揚透露人稱「子辰」的富商曾俊豪是自己的好兄弟。

據雜誌報道指，早前林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀，齊齊赴會到曾俊豪於灣仔一家高級餐廳舉行的私人飯局。三女均穿上超短熱褲或迷你短裙上陣，大騷白滑美腿，相當養眼。人稱「子辰」的富商曾俊豪是上市公司的執行董事，據悉，他公司旗下一隻來自中東的基金，目前擁有約234億港元的資產。而周子揚更透露與「子辰」是好兄弟：「係呀，子辰是我多年的好兄弟，子辰年輕有為，金融才俊，之前我們一起合作做生意，也是我的工作上的合作夥伴。」

港姐亞軍陳楨怡（Celina）去年鬧出桃色醜聞。（IG/@celina_harto）

對於陳楨怡出席富豪飯局，周子揚表示見怪不怪：「我覺得好嘅純情女仔，唔會經常出席富豪飯局，其實我哋之前拍拖嘅時候，Celina也是經常背住我，偷偷地去咗鍾培生屋企玩，Celina佢而家都係做返自己啫，見到呢啲新聞，我都唔覺得出奇，真的假不了，佢都係做返自己啫。不過，見到佢同我好兄弟影咗上咗做雜誌封面，我真心真係覺得有啲尷尬。」

西貢超級豪宅。（ IG／@choutszyeung）

陳楨怡被前男友周子揚多次爆料，令形象插水。（網上圖片）

至於談到好兄弟「子辰」和前女友陳楨怡有沒有發展機會，周子揚稱：「絕對冇可能，我相信兄弟為人，他不會對香港小姐有興趣，唔會睇中呢啲女仔，我們是真的好兄弟，相信兄弟。」有傳「子辰」有意在香港及東南亞地區發展娛樂事業，最近正籌備開拍電影，故近日經常與圈中人聚會。

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