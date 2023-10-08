65歲型佬主動同粉絲合照難掩皺紋兩鬢斑白　打拳操Fit騷強勁臂彎

現年65歲的苗僑偉（三哥）作為圈中的型佬代表，多年來都Keep得極好，更經常被粉絲大讚「愈老愈有型」。早前三哥在香港拍完戲後就飛到加拿大溫哥華與仔女團聚，日前有網民在當地偶遇他，並在社交平台開心分享被三哥主動邀請合照的過程：「偶然和三哥對視了，我就和他禮貌性笑了一下。又過了好一陣，三哥起身往外走經過我們桌，我就和他打了招呼，沒想到他走過以後回頭問『要不要一起拍照呀』，接着我就屁顛屁顛跟出去了，這可是我從小心裏的氣質男神啊，是真看他電視劇長大的呀！」

苗僑偉（三哥）早前與黃日華、黃翠如、蕭正楠一起出海玩。（IG@wongtsuiyu）

該網民更大讚三哥態度非常親切友善：「他主動說要拿着我的手機自拍，開心激動到無法言語，拍完他還拍拍老公肩膀說『慢慢吃』，反正今天我就是個幸運girl，旋轉開心！」相中所見，身穿風褸、戴着Cap帽的三哥親自揸機同粉絲Selfie，雖然魚尾紋及皺紋明顯，兩鬢斑白，但依然型格十足！

依然型格十足！（小紅書圖片）

其實三哥一向都非常自律，保持運動習慣，身形不但完全沒有走樣，反而更加健碩，近年他更特意向MMA拳擊教練拜師，鍛煉體能，包括歐式泰拳、划艇機、單車機等等，早前三哥的健身及拳擊教練MMA選手許博焱就上載了一段三哥日常打拳的影片，更大讚他不輸後生仔：「三哥年輕那是有原因的，就這麼一個小時的強度打拳+力量，一點不輸給這些年輕人，值得尊重佩服！」片中所見三哥爆發力驚人，又打沙包操手臂及背肌，動作靈活，狀態大勇！

三哥返到溫哥華即找教練操Fit身形。（小紅書圖片）