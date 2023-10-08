霍汶希激罕曬12歲囡囡近照長腿搶鏡　似足媽咪身形高䠷少女味濃

英皇高層霍汶希（Mani）一向被譽為娛樂圈中最美的「金牌經理人」，她在2011年於美國秘密誕下一女Hanni，多年來一直母兼父職，獨力湊大囡囡，但她就極少讓女兒曝光。日前Mani在IG曬出一張囡囡的近照，並寫道：「多謝好友甘比送了手工鈎針編織而成嘅小禮物俾（畀）我個女Honey，少女心爆棚嘅Honey簡直對佢哋一見鍾情，已經迫不及待話要去學，唔知Honey係咪想親手偷偷做一個送俾（畀）我。」

霍汶希（Mani）一向被譽為娛樂圈中最美的「金牌經理人」。（IG@manifokfok）

最近迷上編織的甘比，除了親手整了多個公仔之外，連手袋都由自己編織，親身落力宣傳。（IG@happyyarn_kimbee）

相中所見，手抱兩個針織公仔的Hanni雖然半遮面，但身穿白色小背心襯短裙仔的她已經亭亭玉立，少女味十足，網民紛紛留言大讚她似足媽咪一樣靚女：「Like mother like daughter」、「咁靚女得唔得㗎」、「眨吓眼就咁大個」！

亭亭玉立！（IG@manifokfok）

顏值不輸旗下藝人！（微博@霍汶希Mani）

有「最美經理人」之稱的霍汶希顏值不輸旗下藝人，她早在14歲時就被星探發掘，在電影《七兄弟》中飾演童年林青霞，因而有「小林青霞」之稱，其後她開始接觸模特兒工作，之後再轉型成為經理人，一手栽培了謝霆鋒、Twins、容祖兒（Joey）、陳偉霆等藝人。2013年Mani在微博突然自爆早於2011年誕下一女，對外公布成為單親媽媽，她透露當年與男友分手後才發現自己懷孕，經過考慮後決定獨力撫養囡囡。而Mani不時在社交平台分享與囡囡的點滴，轉眼間寶貝女Hanni已經12歲大，更遺傳了媽媽的優良基因，身形十分高䠷！