郭可盈狂曬富媽氣質　韓國揹21萬Hermès名牌袋湊女行街極搶鏡

52歲前無綫（TVB）四大花旦之一的郭可盈在事業發展得如火如荼時，選擇與林文龍結婚，兩人婚後誕下愛女林天若（Tania），結婚19年至今仍恩愛如初，一家三口住在千萬豪宅，坐擁180度無敵靚海景。而郭可盈本身都家底豐厚，有傳其父親做塑膠廠起家，離世後便留下過億身家給四名子女。

郭可盈一家三口。(郭可盈IG)

郭可盈婚後便淡出幕前，專心做少奶奶湊女，多年來均不假手於人親自湊女。而Tania現時已長到亭亭玉立，遺傳了父母的美貌基因，外表清秀又長得高大，幾乎同爸爸媽媽一樣高。郭可盈不時曬出湊女片段，十分溫馨。

郭可盈曝光西貢匡湖居4層獨立屋。（IG/@khy_official）

日前郭可盈Post出一家人行街照，街道上的廣告牌寫上了韓文，原來一家人到了韓國旅行。Tania身材高瘦，大曬纖纖雙腿，又同郭可盈林文龍一齊拖手行街，一家人感情融洽。郭可盈感性發文：「牽着妳的手，伴妳開心快樂成長路#最美的東西就是愛 #關愛的笑容就是甜 #愛是永恆」。不過最令人留意的還是郭可盈手持的Hermès Kelly粉紅色手袋，相當出眾掁眼，充滿富媽氣質，據網上資料顯示，該款手袋2020年成交價約為21.5萬港幣，認真犀利。

郭可盈曬出一家人的照片。（IG/@khy_official）

溫馨。（IG/@khy_official）

湊女。（IG/@khy_official）

好貴氣。（IG/@khy_official）

郭可盈愛袋。（IG/@khy_official）