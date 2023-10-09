49歲前無綫小花凍齡容貌震撼網民眼球　竟北上搵小鮮肉做呢樣嘢

前無綫小花周凱珊淡出娛樂圈多年，最近在小紅書再次見到她的身影。現年49歲的周凱珊雖然已經是兩孩之母，但保養得相當不錯，身型與她當年參選港姐時相差不多，皮膚依然緊致，而且比當年多了一份成熟美。

49歲的周凱珊，樣子跟以前沒有太大變化。（小紅書截圖）

保養得非常好。（小紅書截圖）

比當年多了一份成熟美。（小紅書截圖）

片中周凱珊身處深圳一間髮廊，她表示特意一大早起床從香港過來，而為她設計髮型的則是一位貌似胡夏的小鮮肉。周凱珊非常信任這位靚仔髮型師，放心將個頭交給對方，要求只有一個：「我要更漂亮、更年輕。」髮型師亦相當可愛，問周凱珊是否被他的才華吸引過來，答應不會辜負對方遠道而來，連番花言巧語𠱁得周凱珊非常開心。同時，也勾起不少網民的集體回憶，紛紛留言：「她是陀槍師姐的呀麗」、「哇。。。比黄德斌割喉既阿麗。。。」等，還讚周凱珊真人仲漂亮。

髮型師𠱁得周凱珊非常開心。（小紅書截圖）

笑得好燦爛。（小紅書截圖）

變髮後更加年輕。（小紅書截圖）

索呀。（小紅書截圖）

周凱珊當年20歲參選《1994 香港小姐競選》入行，雖然未能當選，但其後加入無綫電視第九期藝員訓練班，畢業後曾參演《衝上雲霄》、《金牌冰人》及《刑事偵緝檔案III》等劇集，惟角色不算太突出，星途平平。要數到最令人留下印象的是《刑事偵緝檔案III》的「阿麗」，以及在電影《生化壽屍》中飾演湯盈盈好友「Jelly」。

周凱珊參加94年港姐入行。（視頻截圖）

泳裝環節。（視頻截圖）

樣子甜美。（視頻截圖）

當年司儀是曾志偉、陳百祥和鄭丹瑞。（視頻截圖）

周凱珊一家四口。（周凱珊Facebook）