阮嘉敏近照惹整容疑雲　網民驚嘆：唔同咗樣嘅

現年32歲的阮嘉敏，自去年離開《東張西望》後，主力往劇集方面發展，今年終於憑劇集《靈戲逼人》中飾演四眼鵪鶉妹「閻若琳」一角成功吸引到觀眾注意。

阮嘉敏在劇集《靈戲逼人》演技獲讚賞。（IG@mandyyuen）

網民發現阮嘉敏比參選港姐（左圖）時，靚了不少。（視覺中國/IG@mandyyuen）

除了演技獲讚有進步外，網民留意到近年阮嘉敏的樣貌亦有所「進化」，特別她最新分享到社交平台的4張靚相，疑似開眼球令雙眼變大，下巴也尖了不少，隨即惹來整容疑雲，有網民看完更直言：「唔同咗樣嘅！」、「阮嘉敏2.0」等，但也有網民覺得可能是濾鏡效果影響，又讚阮嘉敏成熟了不少，多了份女人味外，身材還非常不錯。

阮嘉敏近照惹整容疑雲。（IG@mandyyuen）

網民還讚她身材不錯。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏畢業於香港中文大學傳理系，曾當過兼職模特兒和節目主持，2016年參加香港小姐，同屆冠軍是馮盈盈，而她雖然10強止步，但最後成功入行，並於同年底入讀為期3個月的演藝進修班。及後，阮嘉敏加入《東張西望》擔任主持，不時於節目中以緊身裝束示人引起網民討論，曾為「東張女神」之一。

阮嘉敏曾經都是「東張女神」之一。（IG@mandyyuen）

近年開始專注拍劇。（IG@mandyyuen）

而自去年離開《東張西望》後，阮嘉敏則專注拍劇，今年先後已經有《輕·功》、《隱形戰隊》、《法言人》、《靈戲逼人》及《寵愛Pet Pet》這幾套有份參與的劇集播出。至於感情方面，阮嘉敏於2017年曾被指與比她年長32歲的林敏驄發展戀情，但雙方都澄清緋聞，指兩人只是好朋友。

曾同林敏驄傳緋聞。（IG@mandyyuen）