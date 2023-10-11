風少陳浚霆被迫珍姐樂小姐二揀一　秒答珍姐：而家畀嘢我做呀嘛

江美儀、滕麗名、麥長青、陳浚霆多年前合作拍攝TVB節目《街市遊樂團》大受歡迎，近日他們再次合作，拍攝節目《約埋班Friend遊香港》，日前（9日）播出第一集，四人到中環街市逛懷舊小店和嘆懷舊美食，之後又一起坐船出海歎海鮮，期間大玩快問快答，陳浚霆被問到「你揀珍姐（曾勵珍）定樂小姐（樂易玲）？」時，即秒答「珍姐！」陳浚霆解釋：「而家畀嘢我做呀嘛，你問我喎。」但其後又補鑊：「樂小姐，我對你點，你知嘅。」

陳浚霆秒答「珍姐！」（YouTube影片截圖）

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蠢到OK。（YouTube影片截圖）

之後陳浚霆又被問到擇偶條件，他表示偏好圈外人，但被江美儀問道：「你寧願揀個醜樣但同你神交到嘅，定一個好靚嘅蠢人？」時，他考慮了很久之後答道：「蠢都OK！蠢！」不過江美儀就認為：「梗係揀個醜嘅神交啦！（然後整容呀？）梗係啦！」滕麗名都表示認同：「你有的是咩呀？」三人更異口同聲講道：「錢呀嘛！」麥包笑言：「人哋最大嘅問題對你嚟講唔係問題嚟㗎嘛！」陳浚霆最後亦被說服：「好啦。」可見眾人事隔多年再合作，默契度有增無減！

場面搞笑！（YouTube影片截圖）

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現年34歲的陳浚霆憑《愛．回家之開心速遞》中風少一角成功入屋，劇裏劇外都是富二代，爸爸陳仕偉是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長，繼母則是人稱「顧老闆」的顧紀筠，一家住在山頂豪宅，絕對是贏在起跑線。今年5月他們更在自家豪宅設宴，同場有TVB兩大高層，助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）及星夢娛樂集團總裁何麗全與太太，可見陳浚霆深得TVB高層歡心！

在自家豪宅設宴。（IG@mama_maria_cordero）