崔碧珈曬泳照遭網民批評「間尺鼻」　性感女神反擊：總之問心無愧

35歲性感女神崔碧珈（Anita）今日（10日）現身旺角出席《百變天后梅艷芳逝世二十週年多媒體紀念展覽開幕典禮》活動，並有幸來臨現場欣賞展品。Anita接受《香港01》訪問表示：「今日我第二次嚟呢個展覽，我最鍾意啲衫，同埋我覺得芳心薈呢個歌迷會好用心，因為佢哋用咗好多時間去搭呢一個景，同埋好有心思所有梅姐嘅簡介都睇到。」她續指今天在大螢幕看到梅艷芳2023全新造型感到很震撼，並表示：「唔知道有呢一段片會走出嚟！我覺得呢一個造型好百變好襯佢。」

35歲性感女神崔碧珈（Anita）今日（10日）現身旺角出席梅艷芳紀念展覽活動。（葉志明攝）

崔碧珈指今天在大螢幕看到梅艷芳2023全新造型感到很震撼。（葉志明攝）

談及上一次在梅艷芳展唱《夢伴》走音，會否希望多練歌改善？她說：「會呀！其實一路都冇放棄過唱歌，疫情嘅時候拍嘅電影少咗，嗰陣時又簽咗新嘅音樂經理人公司，咁開始咗唱歌都有一兩年嘅時間。當日其實可以再做好啲，所以就繼續努力。」講到最近的工作安排，她表示：「嚟緊下個禮拜就會飛新加坡拍戲，呢一齣戲係廣東話嘅電影，喺個電影裏面我就飾演一個第一次作曲填詞，都會繼續聽到我唱歌！」她續指最近都會忙於電影宣傳，所以下年先會回歸樂壇出歌。

眾星及好友《百變天后梅艷芳逝世二十週年多媒體紀念展覽開幕典禮》活動。（葉志明攝）

被問到有關最近IG曬泳衣大福利，有否留意網民的評價？她表示：「有，我全部IG嘅留言都有睇，因為有啲人問我係咪公司幫我經營社交網站，但其實全部都係我經營。」講到有網民指最近五官變得立體，她澄清：「首先我要幫我自己忠實嘅粉絲，IG上留言嘅粉絲絕對沒有這樣說，因為我從來都不會刪除留言，所有嘅留言都好正面，我都好開心。其他網站我就冇留意，都唔會每一日可以睇到，但其實最緊要藝人都係保持返自己勤力去唱歌，未必有時間去留意呢啲事情。」

有網民在其他社交網站針對她早前發佈的泳衣照片留言驚現「間尺鼻」，會否因此感到不開心，她表示：「其實都唔會，我記唔到我嘅中文名，其實叫咩名都無所謂，對我嚟講入咗行10年好感恩今日仲可以企喺度，同大家去講以下嘅說話，我都希望專注在幕前的工作。」她續指其實過往有很多藝人都遇到社會上的欺凌，並表示：「總之問心無愧，做返對嘅事情對大眾，咁就OK啦！」

崔碧珈預告即將飛新加坡拍攝新電影。（葉志明攝）

崔碧珈無懼網民批評驚現「間尺鼻」，並表示沒有因此而不開心。（葉志明攝）