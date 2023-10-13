霍啟剛郭晶晶現身首爾機場打扮低調仍被認出　用三萬名牌袋反被讚

霍啟剛早前率領港隊到杭州出戰亞運會，結束後一行人回港，而霍啟剛又馬不停蹄到韓國出席活動。日前有網民在首爾機場偶遇霍啟剛同太太郭晶晶，該網民曬出照片，並寫道：「排隊過海關，我一眼就看到了皮膚超好的郭晶晶夫婦，出來拿行李又看到霍啟剛，沒有上前打擾，好激動。」

霍啟剛早前率領港隊到杭州出戰亞運會。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶擔任杭州亞運火炬手。（微博@郭晶晶）

霍啟剛到韓國出席活動。（IG@fok_kenneth）

相中所見，霍啟剛同郭晶晶都身穿風褸，郭晶晶還戴着Cap帽，兩人打扮一如以往低調，但就有眼利的網民認出霍啟剛的背囊同郭晶晶的手袋都是名牌，當中霍啟剛的背囊出自Dior，售價33,000港元，而郭晶晶的手袋就出自Prada，售價29,200港元。兩公婆都以名牌袋上陣，但就沒有被指炫富，反而獲網民激讚終於像豪門夫婦：「衣品很好，没有一身Logo」、「以他們家的資產來說就相當於普通人買個包而己」、「人家豪門穿多貴在身上都正常」、「這兩人已經非常樸實了」。

兩人打扮一如以往低調，但就有眼利的網民認出霍啟剛的背囊同郭晶晶的手袋都是名牌。（小紅書圖片）

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其實霍啟剛同郭晶晶雖然家財萬貫，但一向生活低調，平日打扮亦簡單樸素。不過近年因不時要陪同老公出席活動及晚宴，郭晶晶亦有入手幾個名牌袋傍身，當中包括價值約9萬港元的Hermès mini 24/24手袋、價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly II等等。

一向生活低調。（微博@郭晶晶）