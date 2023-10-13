魔鬼的計謀︱36歲李偲源前年已婚　熱愛戶外活動IG難藏好身材

Netflix鬥智節目《魔鬼的計謀》一眾女參加者中，除了最強記憶力律師徐東珠外，女演員李偲源（李時媛）亦同樣搶鏡。她的驚人毅力令人印象深刻外，與河錫辰絕配的默契亦大受觀眾喜愛，笑言二人就像拍戀綜一樣。



36歲的李偲源是韓國有名的學霸美女演員，畢業於首爾大學經營學系，同時是首爾大學大學院進化心理學碩士。她除了是高材生亦是一位發明家，目前擁有透明口罩等十多項的專利，難怪會在節目中被稱為「發瘋的科學家」。有指李偲源父親是高智商同好會「南韓門薩學會」的前會長，可見她的一家有着與眾不同的腦袋。

李偲源大學畢業後，曾在了當時的男友放棄出國進修的機會，機緣巧合下獲得成為演員的機會。2012年出道後，她拍過多部人氣作品包括《未生》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《如實陳述》和電影《隧道3D》等。雖然近年新作不多，僅維持一年一部左右，但李偲源曾在訪問中講過，依然希望有機會挑戰不同類型的角色。

李偲源在《魔鬼的計謀》中與河錫辰合作無間，觀眾都十分喜歡二人之間的化學反應，笑言就像戀愛節目中的CP一樣。可是李偲源早於2021年已低調與圈外醫生男友結婚，有指老公是大學同門，看來網民只能期待她與河錫辰在戲劇的合作。李偲源私下熱愛戶外運動，她亦經常在IG大曬泳照公開好身材，完全是位集外貌、身材及智慧在一身的腦性女。

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