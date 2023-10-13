吳婉芳二仔胡智同疑公開愛的紋身洩蜜　疑似女友清純靚樣曝光

現年55歲的吳婉芳在1986年參選港姐奪得亞軍後入行，但自從與富豪老公胡家驊結婚後就淡出幕前，專心相夫教子，兩人育有兩子一女。當中大仔胡智略（Caspar）前年11月與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）成婚，郎才女貌的組合羡煞旁人。而二仔胡智同（Lynus）同樣遺傳了媽媽的優良基因，熱愛健身的他經常在IG大曬爆肌照，日前胡智同 Post出多張紋身照，並寫道：「September = tattoo month.」其中一個紋身是英文字「chunny」，疑似公開愛的紋身，更疑似曝光了女友的身份！

大曬爆肌照。（IG@lynuswoo）

疑似公開愛的紋身。（IG@lynuswoo）

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相中所見，胡智同一個月內增添了多個紋身，包括前臂的蛇、一個疑似古羅馬男子、一個較抽像的天使翼加圖陣、兩隻愛犬的畫像及英文字「chunny」紋身。翻查其社交平台，原來胡智同曾上載一張多人照片，其中一張寫上「chunny」，還附上心心圖案及標明「Family」，而「chunny」的IG帳戶雖然非公開，但頭像就是與雪橇犬的合照，留了一頭長髮的她眼大大、樣貌清純，胡智同大嫂霍詠盈亦有follow「chunny」，相信胡智同與「chunny」關係匪淺！

其中一張寫上「chunny」，還附上心心圖案及標明「Family」。（IG@lynuswoo）

眼大大、樣貌清純。（IG圖片）

胡智同與哥哥一樣畢業於華仁書院和哈羅公學，之後再到牛津大學升學，他曾在英國的健美先生比賽中奪冠，現時更成為專業健身教練，將興趣發展成事業，去年7月更與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場！大隻有型的胡智同一向被譽為城中筍盤，但如今他似乎已封盤，相信令不少女士心碎。

大隻有型的胡智同一向被譽為城中筍盤。（IG@lynuswoo）

去年7月Lynus與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場。