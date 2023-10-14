吳業坤日本妻偽素顏行山撞樣山口百惠　愈來愈靚證嫁給愛情勁幸福

吳業坤 (坤哥) 去年5月7日深夜突然於社交網站宣布自己已經結婚了，坤嫂是現年28歲的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )，坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，過住甜蜜幸福的新婚二人世界。愛子嫁夫隨夫甘願放棄日本老家來港適應新生活，做老公背後的女人，主打一個溫柔賢淑。坤嫂亦經常於社交網分享她在港的生活日常，昨日她就post了她帶同愛犬白湯去行山的靚相。

坤哥坤嫂2023年3月在港補擺婚宴。(浜口愛子ig)

坤嫂留言寫道：「秋天🍂帶白湯行山。天氣好涼好舒服🐕🐾」相中坤嫂身穿背心配緊身長褲運動裝，露出白滑雙臂，展現修長美腿，十分養眼。坤嫂的偽素顏靚樣更是獲網民紛紛留言大讚：「好靚女」、「白湯笑容同媽媽一樣咁甜」、「愛子皮膚好好👍」、「愛子，妳嗰樣令我回想起百惠前輩（前日本女歌手山口百惠）！」、「真係愈來愈靚」，坤嫂婚後狀態愈來愈好，可見她真是活在老公滿滿的愛之中，有愛情滋潤的女人最美，證明她確是嫁對了人，與坤哥婚姻生活幸福。

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