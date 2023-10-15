60歲張耀揚近況曝光食雪茄打桌球勁chill　外貌一驚人變化惹熱議

今年正式「登6」踏入60歲的張耀揚，當年憑住電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角爆紅，壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘。張耀揚近年淡出娛樂圈，已甚少參演影視作品，如今留着一頭白髮的他佬味十足，依然十分之有型。雖然他鮮有公開露面，但不時都會有網民偶遇他，並將他的近照放到社交網上分享。日前又有網民上載了張耀揚打桌球的短片，曝光了他的近況。

57歲嘅張耀揚，喺《古惑仔3之隻手遮天》飾演大反派「烏鴉」，令他紅遍兩岸三地。（影片截圖）

該名網民影住張耀揚在銅鑼灣一家桌球室內打桌球，並留言寫道：「沉穩中帶點匪氣，永遠讓人捉摸不透亦正亦邪 #烏鴉哥」來形容張耀揚。片段中張耀揚邊打球，邊吃着雪茄，感覺相當之Chill，而身穿白色Tee襯牛仔褲的他身形依舊好Fit，在鬆身衫下仍難掩他的健碩胸肌，十分搶眼。他把太陽眼鏡架在額頭上，一頭白髮紮起小辮，真是型到裂，惹來網民熱議，紛紛大讚他年屆60依然帥氣不減當年。有網民就笑言：「這桌子他掀不起來了吧？」重提他在《古惑仔》系列電影中的一幕名場面。也有網民指他老了，少了演奸角時那份凶神惡煞的戾氣，變得慈眉善目：「變化真大啊」。

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

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