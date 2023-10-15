伍富橋搞派對慶祝做老闆兩年　即場賀老婆29歲生日重演結緣一幕

現年29歲的「億萬駙馬」伍富橋上年與富貴老婆梁兆楹（Shirley）結婚至今已經將近一年半時間，兩夫妻越來越恩愛！伍富橋在兩年前已經開始發展自己的副業開辨健身房，他今日（14日）現身健身房兩周年派對兼精心炮製驚喜在現場賀老婆29歲生日，更為對方送上一支酒及一束鮮花。

伍富橋賀自己開辦的健身房舉行兩周年慶祝活動，順勢賀老婆29歲生日。（梁碧玲攝）

伍富橋精心炮製生日驚喜送給老婆，為對方送上一支酒及一束鮮花。（梁碧玲攝）

伍富橋接受《香港01》訪問表示：「今日係兩周年，生意都OK，都算穩定，嚟緊希望可以繼續努力到時再開間分店啦！（賺咗幾多？）我都要計一計先知，不過生意真係都唔錯，希望大家都可以繼續支持。健身房有註冊的物理治療師或七個健身教練授教學員。（今晚派對準備什麼驚喜？）特別感謝賓客嚟到，已經準備好價值超過五萬元嘅禮物畀各位。」

有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）亦有到場祝賀Shirley生日。（梁碧玲攝）

提到精心炮製生日驚喜送給老婆，更一度即場獻吻，他說：「其實我自己都有啲感觸，因為眨吓眼都已經兩年，同埋啱啱有一個舉動，有支酒同埋有束花，係有少少故事，當年第一年啱啱開店嗰日係我太太嘅生日。我同佢其實啱啱撞返大家冇耐，唔算係好熟，就神推鬼擁走去買咗支花，大家當時係冇嘢嘅係好朋友，但係我就送花同送走，衝咗上去幫佢慶祝生日，呢件事第二日佢就問返我點解要送花畀我，同埋送酒畀我。其實都要多謝番其中一個介紹我太太讓我認識嘅人，都係佢比嘅意見這樣做，所以啱啱就重演啱啱環節等佢感受一吓。」被問到拍檔鄺潔楹（Judy)為什麼沒有現身，他則表示：「Judy今天要開劇，所以未能出席！」

伍富橋更親述當年為老婆慶生第一年的場面。（梁碧玲攝）

伍富橋精心炮製生日驚喜送給老婆，感到特別感觸。（梁碧玲攝）

講到未來會希望繼續拍劇或發展歌唱事業，他表示：「劇最近少啲，但我唔抗拒如果有好角色。歌方面嚟緊出年都會有作品，今年都有出咗歌曲都幾多人鍾意隻歌，之後會落手落腳認真少少製作cover（想開演唱會？）演唱會就唔敢啦！因為驚沒人聽，不過網上音樂會就可以，做歌手當然希望嚟緊會有屬於自己嘅音樂會，但不抱太大期待囉！一嚟Keep住自己嘅歌唱事業啦！希望嚟緊有更加多嘅表演機會！」