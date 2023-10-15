63歲鍾楚紅素顏生圖遭周啟生出賣　街頭被偶遇零準備對方食言認衰

現年63歲的鍾楚紅 (紅姑) 年輕時靚絕演藝界，是一代女神，雖然她自1994年起就淡出幕前不再拍戲，但她至今仍有不少粉絲，並繼續受到網民的關注。紅姑自從息影後，多年來行事作風低調，崇尚健康生活的她，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊享受人生。她間中也會出席公開活動跟大家見見面，以及更新社交網分享近況。紅姑已大半年沒有更新社交平台，不過偶爾仍能在其他人分享的照片中看到她的身影，昨日（14日）音樂人周啟生就把他在街上偶遇紅姑的合照放到社交網上分享。

紅姑真係好靚女。（weibo/@鍾楚紅）

周啟生寫道：「成個禮拜都忙於學習點樣去玩我嘅新玩具－Akai MPC X SE！廢寢忘餐，筋疲力竭！攰到眼都擘唔大。竟然喺街畀我見到靚靚紅姑，佢話唔肯影相，話自己個樣冇準備好，我話你幾時都咁靚㗎啦，然後我話淨係影相，唔post得唔得？死喇，實際上真係好鍾意張相。我諗上帝－『全能嘅主』都會原諒我呢一個罪人，呢一個講大話嘅衰人，騙子！#紅姑好好人 #永遠嘅女神」。在周啟生的原相機之下展現了紅姑零濾鏡的真實美態。

紅姑已息影多年。(vcg)

相中可見紅姑一身便服打扮，素顏上陣，戴上太陽眼鏡的她對著鏡頭微笑，面色紅潤狀態絕佳，真是十分之靚女，完全是凍齡女神的典範。網民都被紅姑的美貌所震撼了，紛紛留言大讚紅姑超美：「女神仲係好靚呀！」、「冇準備都咁靚」、「靚到暈」。

鍾楚紅與周潤發在《秋天的童話》演出，成為經典。（資料圖片）

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