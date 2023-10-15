連詩雅廣州演唱會騷舞功　內地網民５字點評

連詩雅（Shiga）自4月下嫁陳家樂升呢人妻後，家庭、事業兩邊兼顧，日前即使身在廣州為開騷作準備，但也特意抽時間回港為老公生日送驚喜，果然是廿四孝老婆。

連詩雅在廣州舉行音樂會。（小紅書圖片）

老公陳家樂親身到場支持。（小紅書圖片）

陳家樂還化身小粉絲，在台下拍下老婆演出的片段。（IG@carlosbb）

昨晚（14日），《2023連詩雅「與你相連」音樂會-廣州站》終於在廣州中山紀念堂正式開鑼，老公陳家樂都有親身到場支持。重臨舊地的Shiga，心情興奮，她說10年前首次踏上這個舞台就是當師兄周柏豪演唱會嘉賓，除了換上多套靚衫外，當然不少得獻唱《到此為止》、《好好過》、《說一句》、《只要和你在一起》等多首金曲。

連詩雅換上多套靚衫。（小紅書圖片）

白色長裙。（小紅書圖片）

露腰。（小紅書圖片）

其中一個環節，Shiga火力全開，換上一件入膊露背露腰上衣配短裙，一口氣帶來近10分鐘的勁歌熱舞，與多位舞蹈員同台大騷舞功，一雙大長腿固然吸睛，期間Shiga更做出自摸、擘腿動作，意態撩人。不過，如此賣力演出似乎仍未能達到內地網民要求，毫不留情地在社交平台點評說：「還是別跳了」、「跳得太差了吧」、「我現在知道，原來她肢體那麼不協調了。」、「多少有點放不開的尷尬在。。。」等等。當然也有網民為Shiga平反，稱：「始終不是專業跳舞，平時都只是站著唱」、「又不是專業的，這麼嚴格的嗎？」

連詩雅與舞蹈員連番勁歌熱舞。（小紅書圖片）

大騷長腿。（小紅書圖片）

仲大露背。（小紅書圖片）

身形fit爆。（小紅書圖片）

性感。（小紅書圖片）

正。（小紅書圖片）

意態撩人。（小紅書圖片）

投入。（小紅書圖片）

內地網民不收貨。（小紅書截圖）

另外，Shiga也有挑戰BLACKPINK成員Jisoo的《Flower》，但同樣遭到網民恨批，說薛家燕都跳得比她好看，又指背景音樂經重新編排，感覺似在跳廣場舞一樣。

挑戰《Flower》。（小紅書圖片）

內地網民好高要求。（小紅書截圖）

去到音樂會尾聲，重臨舊地的Shiga更一時感觸落淚。她說10年前首次踏上這個舞台就是當師兄周柏豪演唱會嘉賓，之後一直在想如果有日可以有自己的演唱會就好，這日終於等到了。她直言過去幾年都不易過，看演唱會的夢好像離她愈來愈遠，很開心大家沒有忘記她。

連詩雅非常感觸。（小紅書圖片）

不禁流淚。（小紅書圖片）