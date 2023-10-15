姜濤罕揭A0心聲首公開遇心儀對象　認心動望結婚生女怕失C位

本地人氣男團MIRROR成員姜濤近日接受鄭裕玲 (Do姐) 主持的網上節目The Do Show獨家專訪，重提他昔日曾公開講過計劃29歲退休宣言，Do姐直指當時姜濤的退休計劃令大眾嘩然，姜濤坦言現在想法已有改變：「小朋友想法當然係天真啲，（而家唔係咁諗？）而家都想，不過想之後生活條件更加好，35歲摵甩偶像呢樣嘢，但會繼續呢一行。可能係一完成一個作品，就會消失一段時間嗰種。」

姜濤接受Do姐的網台節目訪問。(影片截圖)

姜濤一直聲稱自己是「A0」從未拍拖，縱然入行後也傳過不少緋聞，但他依然是保持住單身清純男孩形象。談到喜歡的女生類型，姜濤表示自己喜歡可愛型的另一半，跟偶像有村架純一樣，他更首次公開承認自己入行後曾遇過令他動心的對象。Do姐問姜濤可曾遇過令他心動的女生，他即答：「當然有，話冇就假嘅，（唔開始？）唔夠膽，呢個都係我覺得下世唔想做藝人嘅原因，因為一開始感情會畀對方好多壓力，我拍拖可以去得邊？香港都出唔到街，所以相對而家唔考慮，（咁點30歲結婚？）所以咪話睇緣份囉，以前我會話專心事業，但而家如果有咪畀佢發生囉。」

姜濤激罕談感情事。(影片截圖)

姜濤表示好想照顧吓別人，所以他無論怎樣都會結婚，並且應該幾早結婚。他說：「因為爸媽感情唔好，就會特別如嚮往組織一個家庭，童年有好多遺憾，希望小朋友有個完整童年。（幾早？）30歲左右，（邊度搵？）隨緣啫，呢個係畀自己一個目標，唔會SET死一定係30歲。」姜濤坦言父母大年紀才生下他，他與父母有代溝，才希望自己可以盡早組織家庭，又想婚後能擁有自己的女兒。

姜濤渴望結婚生女。(影片截圖)

Do姐問到姜濤與經理人黃慧君 (花姐) 的關係，姜濤形容花姐是他第二個阿媽，會跟對方分享內心秘密，但他自問不是聽話的人。被問到如果花姐將來不再在他身邊？姜濤表示：「都好嘅，佢都應該攰喇，照顧我哋而冇晒自己生活，如果有一日佢離開，我哋就要學習接受，唔好依賴。」

另外，Do姐又指姜濤在MIRROR一直屬於「C位」，問到可會擔心將來有日失去C位？姜濤坦言：「絕對有諗過，我依家唔會講冇乜所謂，其實好多嘢你講冇所謂，都一定唔係真嘅，所以我都會驚冇咗依家呢一切。我成日都話MIRROR既係兄弟之餘亦係競爭對手，大家做緊同一件事，實會有競爭。但希望大家眼光唔好咁窄，團內比之餘，仲要同香港其他地方比較，如果有人唔再C位，我會檢視自己點樣做好啲 ，唔可以埋怨，做得唔好先會咁樣。我由細到大都係被睇衰，就算被睇衰都唔緊要，我唔會驚。」