苟芸慧曝光近況瘦一圈連樣都變埋　任愛犬撲懷裡狂踩胸惹網民羨慕

現年40歲的苟芸慧 (苟姑娘) 與富三代兼賽車手陸漢洋（William）於2018年結婚，新婚期不時在網上放閃，但原本甜蜜幸福的兩人卻在2021年6月中突然驚傳婚變。有指William冷落苟姑娘以及不想生B，而令夫妻二人陷入冷戰，苟姑娘更已搬離貝沙灣愛巢，並於九龍塘租屋自住。不過月前又有傳兩人兩人的夫婦關係已破冰，可是苟姑娘2月時卻指元宵佳節同自己過節，又再引發無限聯想。

事實上自婚變傳聞傳出後，苟姑娘和陸漢洋也沒有再公開同框，苟姑娘於社交網上分享近況的照片和短片都沒有再見到她另一半的身影，夫妻關係撲朔迷離。苟姑娘亦懶理傳聞，繼續開心過生活，前日 (13/10) 她就分享了她的生活日常，寫道：「今晚和美女朋友們吃飯，我的寶貝看到我化妝知道我要出去，不高興了，哄一哄」，她和愛犬的互動相當溫馨。片中苟姑娘看來比前瘦了一圈，五官輪廓顯得更立體標緻。不過就有網民指她變樣了。亦有網民錯重點，留意到她的狗狗可以撲向她胸前肆意踩胸，表示羨慕。

苟芸慧好喜歡小朋友。(苟芸慧ig)

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