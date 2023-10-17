莊思敏驚現泰國做水果西施爆紅？ 澎湃上圍做生招牌吸客排晒長龍
撰文：張寧兒
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藝人莊思敏（Jacquelin）模特出身，靚樣高䠷身材兼備，隆埋胸後更是前凸後翹，加上大馬拿督千金這個貴氣又威水的行頭，令莊思敏收穫不少粉絲。雖然早前莊思敏捲入虛擬交易平台JPEX案，但仍無損其內地人氣，拍片曬名牌袋靚錶及豪宅依然有大批內地觀眾收睇，近日直播期間更獲緋聞男友、台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲送上價值3000蚊的禮物「嘉年華」，可見現年43歲的莊思敏魅力不減！
近日內地網絡爆紅的一位泰國夜市果汁店老闆娘竟與莊思敏撞樣，因擁有出眾美貌及身材人氣急升，更獲封「泰國水果西施」。從片中可見，泰國水果西施穿上性感吊帶背心擺檔賣果汁，大騷姣好身材，圓潤臉蛋及尖下巴，加上杏眼、鼻頭有肉，同莊思敏，以及靚女香港網紅Vien竟有幾分相似。
而有不少人為一睹水果西施真面目前來幫襯及打卡，仲有保安維持秩序，頗為誇張。疑因人氣強勁，該店一杯果汁索價約130至150泰銖（約28至32元港元），不少網友都批評相比同夜市60泰銖（約13港元）一杯果汁來說，價格屬偏貴，但從網上片段可見，店外依然排晒長龍。
水果西施真名為「Join Ploychanok Puathanyawong」，Instagram坐擁13.3萬粉絲，算是小網紅，其Instagram有不少性感相，多半以性感上衣示人，做生招牌吸客。