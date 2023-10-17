莊思敏驚現泰國做水果西施爆紅？　澎湃上圍做生招牌吸客排晒長龍

藝人莊思敏（Jacquelin）模特出身，靚樣高䠷身材兼備，隆埋胸後更是前凸後翹，加上大馬拿督千金這個貴氣又威水的行頭，令莊思敏收穫不少粉絲。雖然早前莊思敏捲入虛擬交易平台JPEX案，但仍無損其內地人氣，拍片曬名牌袋靚錶及豪宅依然有大批內地觀眾收睇，近日直播期間更獲緋聞男友、台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲送上價值3000蚊的禮物「嘉年華」，可見現年43歲的莊思敏魅力不減！

莊思敏最近轉戰杭州做直播帶貨。(ig@jacquelinchng)

近日內地網絡爆紅的一位泰國夜市果汁店老闆娘竟與莊思敏撞樣，因擁有出眾美貌及身材人氣急升，更獲封「泰國水果西施」。從片中可見，泰國水果西施穿上性感吊帶背心擺檔賣果汁，大騷姣好身材，圓潤臉蛋及尖下巴，加上杏眼、鼻頭有肉，同莊思敏，以及靚女香港網紅Vien竟有幾分相似。

莊思敏曾透露自己是JPEX苦主。（資料圖片）

汪小菲在直播中為她送上禮物「嘉年華」。(ig@jacquelinchng)

而有不少人為一睹水果西施真面目前來幫襯及打卡，仲有保安維持秩序，頗為誇張。疑因人氣強勁，該店一杯果汁索價約130至150泰銖（約28至32元港元），不少網友都批評相比同夜市60泰銖（約13港元）一杯果汁來說，價格屬偏貴，但從網上片段可見，店外依然排晒長龍。

靚女網紅Vien街訪憑一句「好賤呀！」爆紅，後因負面新聞沉寂一時，近來重近更新社交網再度活躍起來。（IG：@__vieny）

水果西施真名為「Join Ploychanok Puathanyawong」，Instagram坐擁13.3萬粉絲，算是小網紅，其Instagram有不少性感相，多半以性感上衣示人，做生招牌吸客。

泰國水果西施因出眾美貌爆紅。（小紅書）

泰國水果西施因出眾美貌爆紅。（小紅書）

側面睇五官有幾分似莊思敏。（小紅書）

側面睇五官有幾分似莊思敏。（小紅書）

正面就冇咁似啦！（小紅書）

IG成13萬人Follow。（IG圖片）

成日穿小背心示人。（IG圖片）