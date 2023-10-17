TVB四大台慶劇定檔視帝視后擔正　有一套竟是外購劇？

11月19日是TVB 五十六周年台慶，每年台慶月都會安排演員陣容及制作最強大的節目播出，四大台慶劇亦相繼上場，由視帝陳展鵬、洪永城、戴祖儀主演的《香港人在北京》，以及陳豪、陳茵媺「夫妻檔」擔演的《羅密歐與祝英台》已經開播，另外2套台慶劇亦終定檔，令人相當意外。



陳豪、陳茵媺「夫妻檔」擔演的《羅密歐與祝英台》成為台慶劇之一。

由視帝陳展鵬夥拍首次擔正女主角的吳若希主演的《香港人在北京》。

陳豪、陳茵媺相隔多年再合作，「夫妻檔」擔演的《羅密歐與祝英台》開拍時已話題十足，成為台慶劇可謂意料中事；至於講述一班香港人在北京生活遇到的趣事，由視帝陳展鵬夥拍首次擔正女主角的吳若希，主演的《香港人在北京》，輕鬆喜劇相信吸引不少觀眾。最新消息，第二輪台慶劇則有相隔6年強勢回巢的佘詩曼，與馬國明、李施嬅、高海寧主演的重頭劇《新聞女王》，預告片已劇力萬鈞戲味甚濃，一貫TVB大製作味道。

《新聞女王》一線小生花旦盡出。

TVB新劇《新聞女王》題材新穎。(影片截圖)

最意想不到是第4套壓軸播出的台慶劇，竟落在非TVB出品的外購港劇《疊影狙擊》，此劇是寰亞電視節目製作有限公司和優酷資訊科技有限公司聯合出品的警匪電視劇集，由金牌監製梁家樹操刀，黃宗澤、周秀娜及黃浩然領銜主演，日前正式公開劇照和角色造型照，戲中黃宗澤與周秀娜都有大量打戲，10月12日更率先在內地平台播出。

最意想不到是第4套壓軸播出的台慶劇，竟落在非TVB出品的外購港劇《疊影狙擊》，10月12日更率先在內地平台播出。

《疊影狙擊》由金牌監製梁家樹操刀，黃宗澤、周秀娜及黃浩然領銜主演。