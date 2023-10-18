黃貫中難擺脫家駒Beyond影子　佛山開騷被指彈結他退步不及當年勇

一代巨星黃家駒已逝世30年，創作過多首經典好歌，是香港搖滾樂的代表人物，影響力至今依然巨大。每年家駒生忌及死忌，Beyond其他成員都會出Post懷念家駒，可見Beyond成員之間深厚的友誼。

節目中記錄了不少Beyond及家駒的珍貴昔日片段。（節目畫面）

Beyond解散後，成員黃貫中（Paul）仍然活躍歌壇，閒時與太太朱茵及女兒黃鶯一家人外地旅遊享受生活。近日黃貫中到佛山開騷，雖然年近59歲，但黃貫中同後生一樣極有台風，手持結他在舞台上賣力演唱，台下觀眾均聽到如痴如醉。

黃家駒多年來影響力都巨大。

家駒永遠是Beyond的靈魂人物。（節目畫面）

由於Beyond及家駒太經典出名，即使解散多年，黃貫中難擺脫昔日樂隊及好友的影子。從網上片段可見，作為主音吉他手的黃貫中演唱《灰色軌跡》親自上場彈結他，不過其彈結他技巧卻惹來討論。有網友指黃貫中彈結他不比後生時有熱情及順暢，「真的退步了，這要以前點弦那段恨不得把手指點爛了不可」、「他的狀態告訴我們他已經找不到當年的那種感覺了，畢竟太久太久沒有合體了，如果是合體演唱會我相信他們都會重回當年的雄風！！」、「為什麽現在彈吉他沒有了以前那麽從容，現在感覺彈的吃力！」、「不要把家駒的歌，演唱，改唱一稀爛了」。

黃貫中、朱茵女兒：叉燒包，因為女生出生時面珠漲卜卜像個包一樣。（朱茵微博圖片）

然而大批網友都力撐黃貫中：「人家現在彈的是情懷，功成名就的過往，你們懂什麽。」、「聽黃貫中談（彈）solo，真的感覺不一樣。不管別人彈得再怎麽完美。聽黃貫中的才覺得是正宗，盡管貫中狀態不如當年。」、「彈吉他對黃貫中來說就像常人吃飯那樣簡單，彈了幾十年吉他你說他不行了那是不可能，他應該是不想覆制（複製）從前，現在演出他就是即興，自己怎麼喜歡自己怎麼彈」、「原創就是原創，每次彈都不一樣，水平降了是年齡大了」、「60歲，又彈又唱又solo，問幾人能做到？」、「他站在那里，他就beyond的一部分，其他翻唱的再好也頂多是致敬，講完」。

黃貫中被指彈結他不及當年。（抖音）

又彈又唱。（抖音）

黃貫中一彈到結他Solo即掀起大批現場歌迷歡呼。（抖音）