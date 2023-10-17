錢慧儀離婚官司續審稱財政差難付律師費　馬清揚勸慳啲使想和解

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie），去年與豪門老公馬清揚傳出感情亮起紅燈，更正式辦離婚手續結束27年婚姻，多次出入家事法庭進行離婚訴訟。10月16日2人再次現身灣仔家事法庭，錢慧儀向傳媒表示財政差難付律師費望前夫：「幫我俾住律師費。」



1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）去年發聲明，叫大家不要再叫她馬太。（視覺中國）

錢慧儀早上10時半左右現身，指是為馬清揚未有繳付她的800萬元律師費：「因為法官判咗兩次，但係佢都冇做到。（佢話你用最貴嘅律師？）其實佢先係搵最貴律師，佢有計劃性地同我離婚，所以搵咗最嘅貴律師。主要係馬生一路拖，希望拖到我冇錢為止。（你財政狀況？）財政狀況係唔好㗎，個官係判咗佢要幫我畀住先，之後我再畀番佢。」她承認對方有付生活費：「但係信用卡3個月有2個月都用唔到，現金佢係有畀我。」

錢慧儀（Winnie）與馬清揚曾是模範夫妻。（視覺中國）

至中午馬清揚離開法庭時亦有回應：「條數好大， Winnie又用咗兩個大狀，我都要時間去籌備。（佢話信用卡用唔到？）佢話用唔到呀，咁叫佢唔好咁大使囉。」更表示自己一直希望與前妻和解：「如果對方要咁樣玩，都冇辦法，兩個人先至跳到隻舞，係咪先？我一直都想和解，但對方唔和解，一直要玩到底、玩落去，我都有畀一啲Offer佢，但係佢冇回覆我都冇辦法。」

錢慧儀現身法院展開離婚訴訟。(vcg)