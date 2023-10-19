05年息影女星罕有復出依然咁靚　當年兩段戀情轟動娛圈拍埋三級片

《疊影狙擊》最近在內地平台上架，劇中多位港星出演，卡士絕不比香港電視台的台慶劇差，甚至更吸引！有大家以往在TVB見慣見熟的黃浩然、郭政鴻、關禮傑等等，亦有主力電影的朱鑑然、胡卓希等人，亦有參加過《全民造星III》的張凱娸（Kiki），更有MIRROR成員Ian盧慧敏前女友索爆出鏡，演員多元化令劇集更添吸引力。

黃宗澤係男一。（劇集截圖）

周秀娜一人分飾兩角。（劇集截圖）

不過講到大家少見的，肯定要講講陳梅馨，自上年《家族榮耀》後再度罕有現身幕前，雖然已經54歲，但風采依然，相信平時肯定保養得宜，上鏡完全冇問題。

陳梅馨keep得好好。（劇集截圖）

陳梅馨風采依然。（劇集截圖）

陳梅馨出生於馬來西亞，1988年以19歲之齡參選港姐，同屆港姐為李嘉欣與陳淑蘭等，落選後選擇加入TVB發展。其後在電視劇中出演配角，代表作有《刑事偵輯檔案》和《壹號皇庭》等。

陳梅馨1988年選港姐入行。（TVB節目截圖）

最為人熟知的必定是陳梅馨的情史，當年與溫兆倫一段情鬧得轟轟烈烈。她曾透露，其時身為有婦之夫的溫兆倫於1993年對她展開追求，而溫兆倫堅稱與太太正辦理離婚手續，狂烈追求深深打動了陳梅馨。交往後不久，陳梅馨無法接受男方的人格問題，兩個月內提出逾10次分手，不過對方苦苦哀求，心軟之下仍斷斷續續維持了兩個多月關係，這段情終在1996年結束。

陳梅馨代表作有《刑事偵輯檔案》和《壹號皇庭》等。（網上截圖）

分手後，溫兆倫仍與陳梅馨糾纏不清，獅子開大口向陳梅馨索取14萬「掟煲費」，更申請法庭禁制令，令陳梅馨赴英求學的計劃告吹。陳梅馨最終贏了官司，雙方卻早已反目成仇。多年後溫兆倫憶述是因父親患癌致家中財困，才不依不饒地向陳梅馨索款，而陳梅馨亦嘆年輕時不懂處理感情問題。

陳梅馨和溫兆倫的一段情鬧得轟轟烈烈。（MV截圖）

陳梅馨情路波折，之後與姜皓文的一段情更令她聲譽盡毀。1999年陳梅馨被指介入姜皓文及其女友殷寧（現為姜皓文老婆）的戀情，姜皓文反駁已與殷寧分手一個月，惟殷寧反稱兩人一直同床。陳梅馨得悉後果斷分手，不欲糾纏，卻已受兩段感情拖累而星途盡毀。即使之後轉戰影圈，拍攝三級片，更大膽露點示人，又擔任有線電視擔任性話題節目主持，事業依然一沉不起，終在2005年息影，改行開餐廳。

陳梅馨拍過成人節目《性在任你call》，上鏡打扮和發言都十分大膽，更因此接獲多宗投訴。（節目截圖）

陳梅馨至今依然單身。近日她受訪提起當年情，表示曾有過結婚機會，但未感是結婚時候，從而令一段八年情付諸流水，憶起舊事時更感觸落淚。陳梅馨又坦言，當年無意中接到一個女仔的電話，才得悉自己當了第三者，男友否認之餘，更多次說服陳梅馨自己有多愛她，試圖挽回感情。惜陳梅馨不賣帳，認為彼此之間已失去信任，欺騙只有一次和無限次，分手是唯一出路。

姜皓文和太太殷寧。（梁碧玲 攝）

飽經情傷之後，陳梅馨再也不敢全心投入愛情。不過她幸慶多年來不用靠別人，自食其力，現於炮台山與朋友合資開上海菜餐廳，雖然進帳不多，但生活還過得去。樂觀的她認為活在當下，多喝水、不要給自己施加太大壓力，便是最好的保養之道。她透露拍攝《叠影狙擊》有感狀態回復當年水準，正等候機會全面復出。