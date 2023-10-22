視后李佳芯搬入貝沙灣住豪宅未算勁　7位花旦財來自有方住得仲豪

視后李佳芯（Ali）自去年出街的《有種好男人》後就未再有劇出街，近年工作量大減的她就被指生活富泰，愈住愈豪，最近更秘密由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣，報道更指Ali出入有專人專車護駕，排場十足。雖然TVB出名「人工奀」，但一眾花旦上位後豬籠入水，愈住愈富貴，紛紛細屋搬大屋，進駐城中豪宅！



李佳芯日前回應傳媒時表示自己能力負擔得到。（葉志明攝）

蔡思貝

視后蔡思貝近年備受力捧，據知她於2018年已斥資807萬購入將軍澳日出康城2房單位，又有傳由本身居住的北角舊樓寓所，搬往市值約3,000萬的西貢匡湖居獨立屋。

蔡思貝大騷Fit爆身材。

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胡定欣

兩屆視后胡定欣住在清水灣豪宅「傲瀧」，與王浩信、袁偉豪，周柏豪等人做鄰居。「傲瀧」被譽為明星住宅，單位實用面積介乎409至3,372平方呎，胡定欣經常到露台曬太陽。

定欣更經常到露台曬太陽。（胡定欣IG圖片）

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林夏薇

林夏薇在2015年嫁給了年長16年的金融才俊莫贊生，婚後住在太平山的15億豪宅，豪宅位於太平山頂柯士甸山路，落地大玻璃外的便是維港大海景，飽覽絕美景色，據悉大宅裝潢和設備豪華，有私人健身室、跳舞間以及泳池等，極誇張！

經常陪愛犬！（截圖）

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張曦雯

張曦雯與混血男友感情穩定，在北角半山築愛巢，入住市值3,000萬豪宅過同居試婚生活。她不時在社交網上載富貴生活照，見寓所大廳寬敞，大電視機目測至少60吋。至於裝潢主打英倫風，甚有格調。廳旁有一個透明大鞋櫃，放滿男友的心愛波鞋，牆身亦掛滿不少畫作，盡顯藝術氣息。她更曾請來約20位朋友到豪宅開生日派對，相當熱鬧。

宴客菜式非常吸引！（IG/@kelllycheung）

點撃下圖豪宅全面睇：

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陳庭欣

自從陳庭欣與擁10億身家的男友楊振源拍拖後，生活愈見富泰。曾被封「屋邨港姐」的她大翻身，被指以月租10萬元，搬入沙田九肚山洋房，據知單位實用面積約3,003呎，4房間隔並設有大型車庫，洋房另有一個逾400呎的花園，以及一個逾630呎天台。

豪宅大廳空間闊落。（IG@toby_yanyan）

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湯洛雯

湯洛雯出身富貴，住紅磡昇御門豪宅多年，入行後火速入屋，前幾年更逆市買樓，以首置名義豪擲半億購入2,161平方呎的馬鞍山別墅，不過目前二人在將軍澳同居。

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黃智雯

黃智雯在月初宣布結婚，與愛情長跑11年的富貴圈外男友Anthony拉埋天窗，她婚前已早搬入富豪男友位於東半山的2,000萬豪宅。

老公為謝瑞麟珠寶集團副董事身家豐厚！（IG/@wong_manman）