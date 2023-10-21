吳業坤首次與日本妻浜口愛子正日慶生　簡單一句道盡異地戀之苦

吳業坤 (坤哥) 去年5月7日深夜突然於社交網站宣布自己已經結婚了，坤嫂是日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )，坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，過住甜蜜幸福的新婚二人世界。愛子嫁夫隨夫甘願放棄日本老家來港適應新生活，做老公背後的女人，主打一個溫柔賢淑。坤嫂亦經常於社交網分享她在港的生活日常，今日她就post了她與坤哥一起慶祝她29歲生日的靚相。

坤哥坤嫂2023年3月在港補擺婚宴。(浜口愛子ig)

原來10月20日是坤嫂的29歲正日生日，她分享了兩張慶生靚相，分別是她捧住一大束白玫瑰花的老公視角單人照，以及她與坤哥的甜蜜合照。坤嫂愛子於她的IG story以日文寫道：「我們已經在很遠的地方生活了很長的一段時間。所以我很高興能夠和你一起度過我的第一個生日！謝謝你，我已經二十多歲了。」坤哥亦有用同一張合照出post表示：「第一次正日同你慶祝生日。」兩人高調放閃，相當Sweet。不過也道出了他們之前異地戀的不容易，兩人身處異地，加上坤哥是藝人工作忙碌，開工時間不穩定，要像普通戀人拍拖慶祝正日生日可能也是奢望。

坤哥坤嫂趁生日放閃。(ig圖片)

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