56歲天王馬會會所被捕獲騷強勁臂彎　曾被指凸腩走樣回復最佳狀態

香港「四大天王」劉德華、張學友、郭富城及黎明至今仍活躍於演藝圈，早前（17日）劉德華、張學友、郭富城就於不同時間出席活動，但黎明就因閉關籌備個唱，未有現身，否則就可以同日集齊他們出現。不過日前就有網民在馬會會所偶遇黎明，並在社交平台曬出照片，寫道：「黎生的臂彎💪真的好有安全感。」

黎明演唱會將於11月14日開鑼。

一身休閒打扮的黎明相當低調。（小紅書圖片）

相中所見，身穿灰色T恤襯黑褲的黎明，一身休閒打扮，相當低調。雖然造型簡單，但仍有不少網民留意到他的手臂肌肉線條明顯，加上清爽的髮型，看上去依然十分年輕，狀態Fit爆！今年年中黎明在澳門開騷時，一度被指凸腩及雙下巴現形，但最近積極備戰紅館演唱會的他似乎已回復最佳狀態！

今年年中黎明在澳門開騷。（資料圖片）

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劉德華為了角色造型特別留鬍鬚，毛髮相當濃密。（葉志明攝）

早前劉德華出席新戲《怒火漫延》開鏡拜神儀式時，62歲的他為了角色特別留鬚，毛髮相當濃密，皮膚狀態極好，寶刀未老！而同樣62歲的張學友出席演唱會記者會時，以黑色西裝上陣的他以白鬚Look示人，不但未顯老態，反而更型格十足！至於57歲的郭富城出席跳舞老師兼多年好友Sunny Wong舞蹈學校開幕禮時，以西裝襯牛仔褲，打扮相當年輕，再戴上墨鏡，整個造型Sharp醒又有型！如今看來，四位天王雖已在演藝圈打滾多年，但都Keep得極好，狀態大勇！

張學友以白鬚Look示人。（梁碧玲攝）

郭富城整個造型Sharp醒又有型！（梁碧玲攝）